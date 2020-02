Poker um Carolin Kebekus: "Pussyterror TV" vor dem Aus?

© WDR/Frank Dicks

Eine Fortsetzung der seit 2015 laufenden Comedysendung "Pussyterror TV" im WDR Fernsehen ist offenbar ungewiss. Der Sender drückt sich auf Anfrage vor einer konkreten Aussage, alle anderen Beteiligten schweigen. Offenbar läuft noch ein Vertragspoker.



06.02.2020 - 14:26 Uhr von Thomas Lückerath 06.02.2020 - 14:26 Uhr

Schon seit Wochen kursiert das Gerücht in der Branche, dass der WDR die Comedy-Sendung "Pussyterror TV" mit Carolin Kebekus nicht fortsetzen wird. Auf mehrfache Anfrage des Medienmagazins DWDL.de schweigen jedoch die Produktionsfirma Brainpool TV und das Management von Kebekus über mehrere Tage hinweg, verweisen bei dem Thema immer wieder auf den WDR.

Dort erklärt ein Sprecher auf Nachfrage zur Zukunft von "Pussyterror TV": "Auch im Jahr 2020 will der WDR die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus für die ARD fortführen. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben." Nachfragen dazu werden nicht beantwortet. Bleibt also erst einmal abzuwarten, wie der mutmaßliche Vertragspoker ausgeht und mit wem für wen Carolin Kebekus künftig vor der Kamera steht.Das von Brainpool TV produzierte "Pussyterror TV" wurde erstmals im März 2015 ausgestrahlt und lief in bislang fünf Staffel mit 31 Ausgaben beim WDR Fernsehen. Die Idee ist allerdings noch etwas älter: 2013 gab es mit "Kebekus!" eine sehr ähnliche Sendung, damals entstanden bei der Produktionsfirma btf. Die bislang letzte Folge von "Pussyterror TV" lief im vergangenen Juli im WDR Fernsehen.