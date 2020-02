Neue "Paddington"-Serie feiert Ende März Premiere

© Nickelodeon / Studiocanal

Nickelodeon lässt einen der bekanntesten Bären der Welt wiederauferstehen: Ende März feiert die neue CGI-Animationsserie "Paddingtons Abenteuer" seine Deutschlandpremiere im Fernsehen. Jede Woche gibt's eine neue Folge.



05.02.2020 - 16:37 Uhr von Uwe Mantel 05.02.2020 - 16:37 Uhr

Im vergangenen Jahr hat Nickelodeon angekündigt, den beerühmten Bären Paddington im Rahmen einer neuen Animationsserie wieder auf die Bildschirme zu bringen, nun gibt es einen Starttermin für Deutschland: Am 30. März zeigt Nick die ersten beiden Folgen der Vorschulserie ab 7:05 Uhr, in den darauffolgenden Wochen gibt's dann jede Woche eine weitere Folge.

Jede Folge beginnt und endet damit, dass Paddington seiner Tante berichtet, was er an dem Tag für Abenteuer auf seinen Entdeckungsreisen durch London erlebt hat und dabei fürs Leben lernt. Der Sender verspricht "spannende und herzerwärmende Abenteuer". Schauspieler und Synchronsprecher Marek Harloff leiht dem jungen Bären seine Stimme.

In der ersten Folge pflegt Paddington einen kranken Vogel namens Pigeonton. Wird er sich von ihm trennen können? Außerdem haben alle in der Familie häusliche Pflichten - außer Paddington. Deshalb gibt Mr. Brown Paddington eine To-do-Liste, die er jedoch aus Versehen vertauscht. In Folge 2 hilft Mrs. Brown Paddington dabei, herauszufinden, was zu seinem Hobby werden könnte. Ist es vielleicht Briefmarken sammeln? Leider steckt Paddington dann aber plötzlich mit einem Arm tief im Briefkasten fest.

Paddingtons Abenteuer ist eine Produktion von Heyday Films und Studiocanal in Kooperation mit Copyrights. Regie führen Adam Shaw und Chris Drew vom britischen Animationsstudio BlueZoo, Adaption und Drehbuch kommen von Jon Foster und James Lamont, die zuvor bereits an den Paddington-Kinofilmen gearbeitet hatten. David Heyman, Produzent aller acht Harry-Potter- und der beiden Paddington-Filme, ist, gemeinsam mit Rosie Alison ausführender Produzent. Karen Davidsen und Simon Quinn sind Produzenten, Rob Silva Ko-Produzent.

Teilen