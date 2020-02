Kabel Eins berichtet live aus einer Notaufnahme

© ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Nach dem Erfolg von "Bundespolizei Live" wagt sich Kabel Eins erneut an das Genre Live-Factual: Schon in der kommenden Woche wird der Sender zur besten Sendezeit live aus einer Notaufnahme berichten. Der ungestörte Ablauf habe jedoch Priorität, heißt es.



06.02.2020 - 11:00 Uhr von Alexander Krei 06.02.2020 - 11:00 Uhr

Kabel Eins ist auf den Geschmack gekommen und arbeitet derzeit am nächsten Live-Format. Nach "Bundespolizei Live" wird der Privatsender bereits in der kommende Woche in "Notaufnahme Live" zum ersten Mal live aus einer Klinik berichten - das hat es im deutschen Fernsehen bislang noch nicht gegeben. Ausgestrahlt wird das Special, das Janus TV für Kabel Eins produziert, am Donnerstag, den 13. Februar um 20:15 Uhr.

"Wie angekündigt machen wir den nächsten Schritt im Live-Factual und betreten wieder TV-Neuland", so Senderchef Marc Rasmus. "Mit ‚Notaufnahme Live' bekräftigt Kabel Eins einmal mehr sein Versprechen für unmittelbare und ungefilterte Programminhalte, die direkt in der Lebenswirklichkeit der Menschen liegen. Das Thema Gesundheitsversorgung ist hoch aktuell und für uns alle relevant." Erst im vergangenen Jahr hatte der Sender eine Herz-Operation gezeigt.

In "Notaufnahme Live" will der Sender dem Publikum nun den Alltag des medizinischen Personals in einer von rund 2.000 Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser näherbringen. Ebenso wie bei "Bundespolizei Live" wird Tommy Scheel erneut die Moderation übernehmen. "Aus welchem Klinikum wir senden werden, geben wir aus Sicherheitsgründen vorher nicht bekannt", sagt Chefredakteurin Susanne Stipp, die zugleich betont, dass der ungestörte Ablauf in der Notaufnahme Priorität habe. "Dafür treffen wir alle Maßnahmen."

Das Bundespolizei-Special hatte im September für gute Quoten gesorgt. Mehr als 900.000 Zuschauer schalteten damals ein und sorgten für mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Hinzu kamen weitere Zuschauer, die die Live-Sendung beim Spartensender Kabel Eins Doku verfolgten.

