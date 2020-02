Kabel Eins nimmt Veränderungen in der Daytime vor

© kabel eins

Mit seinen US-Serien fährt Kabel Eins in der Daytime ziemlich gut, dennoch hat man nun einige kleine Änderungen angekündigt. Ende Februar gibt es für einige Serien neue Sendeplätze, komplett neu im Programm ist dann "Hawaii Five-0".



Während andere Sender am Nachmittag große Probleme haben und sich hier oft an neuen Programmen versuchen, holen bei Kabel Eins nun schon seit Jahren alte US-Serien gute Quoten. Nun hat der Sender für Ende des Monats allerdings ein paar kleinere Änderungen in Aussicht gestellt, um den Zuschauern etwas mehr Abwechslung zu geben.

So wird man ab dem 27. Februar immer werktags um 13:55 Uhr "Hawaii Five-0" zeigen, die Serie ersetzt auf diesem Sendeplatz "The Mentalist", das im Gegenzug eine Stunde nach vorne rückt und künftig immer schon ab 13 Uhr ausgestrahlt wird. Von "Castle" läuft künftig ab 12 Uhr nur noch eine Folge, davor ersetzt "Without a Trace" alte "Numb3rs"-Episoden. Um 15 und 16 Uhr zeigt Kabel Eins wie gehabt "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS". Das Daytime-Programm von Kabel Eins ab dem 27. Februar: 11:10 Uhr: Without a Trace

12:05 Uhr: Castle

13:00 Uhr: The Mentalist

13:55 Uhr: Hawaii Five-0

14:55 Uhr: Navy CIS: L.A.

15:50 Uhr: Kabel Eins News

16:00 Uhr: Navy CIS

16:55 Uhr: Abenteuer Leben täglich

17:55 Uhr: Mein Lokal, Dein Lokal

18:55 Uhr: Achtung Kontrolle

