Animax stockt Angebot mit "Demon Slayer" und Co. auf

Der VoD-Anbieter Animax hat bekannt gegeben, dass das Portfolio um vier weitere Produktionen ergänzt wird. Darunter befindet sich auch der gefeierte Anime "Demon Slayer", in dem zwei Geschwister gegen die sogenannten Teufel kämpfen.



06.02.2020 - 15:44 Uhr von Kevin Hennings 06.02.2020 - 15:44 Uhr

Animax hat verkündet, welche Highlights sie im Februar und den kommenden Monaten zu ihrem Programm hinzufügen. Insgesamt vorgestellt werden zwei neue Filme, sowie zwei neue Serien, darunter das von der Kritik gelobte "Demon Slayer". Das Anime-Angebot von Animax Plus ist bei Vodafone und Prime Video Channels verfügbar und bietet alle Serien und Filme ausschließlich mit deutscher Sprachausgabe auf Abruf an.

Bereits ab heute verfügbar ist der Animationsfilm "Die rote Schildkröte" von Regisseur Michael Dudok ("Father and Daughter"). Das Drama ist eine Koproduktion des berühmten Studios Ghibli und den Studios Wild Bunch und Why Not Productions und erzählt die Geschichte eines Mannes, der bei dem Versuch von einer einsamen Insel zu entkommen, eine wundersame Begegnung hat.

Ebenfalls für den Februar angekündigt wurden "Fate/stay night Heaven's Feel II" und "Atom The Beginning". In erstgenanntem Film geht es um große Magierfamilien, die im aktuellen Krieg um den Heiligen Gral wichtige Rollen einnehmen. Die zwölfteilige Serie "Atom the Beginning" erzählt die Geschichte der zwei Forscher Umatarō Tenma und Hiroshi Ochanomizu, die sich nach einer großen Katastrophe trauten, von der Zukunft zu träumen. Sie arbeiteten Tag und Nacht, um etwas zu erschaffen: Tenma wollte einen Gott und Ochanomizu einen Freund kreieren.

Noch keinen konkreten Starttermin gibt's für "Demon Slayer". Die 26-teilige Fantasy-Action-Serie von Studio ufotable und Regisseur Haruo Sotozaki ("Tales of Zestiria The X") basiert auf dem erfolgreichen Shonen-Manga von Koyoharu Gotouge und begleitet die gefährliche Reise des Köhlersohns Tanjiro und seiner Schwester Nezuko im Japan der Taisho-Zeit (1912–1926) und ihren Kampf gegen die sogenannten Teufel.

