Calypso-Chefin führt künftig auch eitelsonnenschein

Neben ihrer eigenen Produktionsfirma Calypso ist Brit Possardt neuerdings auch Teil der Doppelspitze von eitelsonnenschein. In der Geschäftsführerin des Unternehmens, das "Andere Eltern" produziert, übernimmt sie den kaufmännischen Bereich.



07.02.2020 - 07:14 Uhr von Alexander Krei 07.02.2020 - 07:14 Uhr

Brit Possardt ist neue Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma eitelsonnenschein. Wie jetzt bekannt wurde, hat sie die neue Aufgabe bereits zum Jahreswechsel übernommen und damit die Nachfolge von Hans Peter Heineking angetreten. Darüber hinaus bleibt Possardt weiterhin als Produzentin und Inhaberin ihrer eigenen Filmproduktionsfirma Calypso treu, die unter anderem die ARD-Reihe "Hotel Heidelberg" herstellt.

Bei eitelsonnenschein wird sie den kaufmännischen Bereich übernehmen, während Lutz Heineking, jr. wie gehabt kreativer Verantwortlicher der Firma bleibt. "Wir haben mit Brit Possardt eine wertgeschätzte Kollegin und kompetenten Ersatz für meinen Bruder gefunden und sind sehr glücklich, sie als neuesFamilienmitglied in der Firma eitelsonnenschein begrüßen zu dürfen", sagte er.

eitelsonnenschein wurde 2005 von Lutz Heineking jr. gegründet und sitzt in Berlin und Köln. Zuletzt produziert die Firma die Grimme-nominierten Serien "Endlich Deutsch" für den WDR und "Andere Eltern" für TNT Comedy. Letztere geht im März in die zweite Staffel (DWDL.de berichtete). Für One macht eitelsonnenschein zudem den Serien-Talk "Seriös".

