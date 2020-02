Dreharbeiten zu zweiter "Falk"-Staffel gestartet

© ARD/Kai Schulz

Die ARD-Serie "Falk" mit Fritz Karl in der Hauptrolle geht weiter, nun haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen begonnen. Vor Ende des Jahres wird es diese aber nicht im Programm des Ersten zu sehen geben.



Schon im Sommer 2018 ist die erste Staffel der Anwaltsserie "Falk" im Ersten gelaufen, damals erreichte man im Schnitt 3,68 Millionen Zuschauer. Anfangs sahen noch mehr als vier Millionen Menschen zu, in den Wochen danach fiel die Reichweite unter diese Marke. Mit durchschnittlich 13,2 Prozent Marktanteil war die Serie mit Hauptdarsteller Fritz Karl aber ein schöner Erfolg für Das Erste am Dienstagabend. Nun haben die Dreharbeiten für sechs neue Folgen begonnen.

Bis die neuen Folgen zu sehen sein werden, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Das Erste will die zweite Staffel irgendwann Ende dieses Jahres ausstrahlen, am Sendeplatz will man festhalten. Die Dreharbeiten laufen nun erst einmal noch bis Ende März. Produziert wird "Falk" von Bavaria Fiction, Produzentin ist Bea Schmidt, als ausführender Produzent agiert Peter Güde. Die Federführung innerhalb der ARD liegt beim WDR. Regie bei den neuen Folgen führen werden Peter Stauch (Folgen 7-10) und Stefan Bühling (Folgen 11+12) nach den Drehbüchern von Peter Güde (Headwriter), Benjamin Hessler und Anneke Janssen. Und so beschreibt der Sender die kommenden Ereignisse in Staffel zwei: Mit seinem exzentrischen Auftreten und seiner Arbeitsweise sorgt Falk in der gediegenen Düsseldorfer Kanzlei "Offergeld & Partner" für Wirbel. Nach wie vor wohnt er im Hotel und geht jeden Tag zu seiner Ärztin Dr. Kanzow (Sonja Baum), um sich zu versichern, dass er bei klarem Verstand ist. Doch Richard Offergeld (Peter Prager) braucht jemanden wie Falk, der sich um die aussichtslosen und abwegigen Mandate kümmert. Zum Entsetzen von Offergelds Tochter Sophie (Mira Bartuschek), die eigentlich die Kanzlei leitet. Denn die korrekte, ehrgeizige und erfolgreiche Juristin ist das genaue Gegenteil von Falk. Auch Kollege Bitz (Moritz Führmann), äußerst akribisch und paragraphentreu, fühlt sich von Falk nicht ernstgenommen. Zudem läuft es auch privat bei Sophie nicht rund: Tochter Marie (Bianca Nawrath) ist von ihrem einjährigen Work-and-travel zurück und im dritten Monat schwanger. Und der Vater? Den gibt es nicht. Für Sophie stellt sich deshalb die Frage, ob sich die Rolle als Oma mit ihren Karriereplänen verbinden lässt. Der windige Winkeladvokat Blankenstein (Martin Semmelrogge) sorgt zudem für Skandale und Gerichtsreporterin Clémentine (Jeanne Tremsal) stellt Falk mit ihrer Unberechenbarkeit auf die Probe.

