ProSieben zeigt nach "Masked Singer" Specials von "red"

Eigentlich läuft das ProSieben Magazin "red" nur am späten Donnerstagabend. Wenn "The Masked Singer" im März auf den Dienstag wechselt, werden aber auch hier zusätzliche Ausgaben des Formats zu sehen sein.



07.02.2020 - 11:13 Uhr von Timo Niemeier 07.02.2020 - 11:13 Uhr

Annemarie Carpendale und Viviane Geppert werden in diesem Jahr mehr "red"-Ausgaben moderieren als früher. ProSieben hat nun nämlich angekündigt, dass das Magazin ab dem 10. März über sechs Wochen hinweg auch am späten Dienstagabend laufen wird. Damit schließt "red" an "The Masked Singer" an, das künftig bekanntlich nicht mehr donnerstags, sondern dienstags gezeigt wird. Dadurch kommt es auch zum Duell mit der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" (DWDL.de berichtete).

In den Dienstags-Ausgaben von "red" gibt es nur ein Thema: "The Masked Singer". Folgerichtig heißt die Sendung dann auch "The Masked Singer - red. Spezial". Carpendale und Geppert präsentieren die Sendung live aus dem Studio der Musik-Rateshow. Halten will man die Zuschauer unter anderem mit dem ersten Interview mit dem demaskierten Star. Geplant sind außerdem Gespräche mit den Rate-Team-Promis und weitere Infos rund um "The Masked Singer". So gibt es auch "Secret Interviews" mit den prominenten Undercover-Sängern in ihren Kostümen.

Zusätzlich wird es auch künftig "red"-Ausgaben am Donnerstagabend im Anschluss an "Germany’s Next Topmodel" zu sehen geben.

