RTL bringt "Sankt Maik" mit dritter Staffel zum Abschluss

Trotz mauer Quoten entschied RTL noch vor dem Ende der zweiten Staffel, dass es eine Fortsetzung geben wird. Nun steht allerdings auch fest. Nach drei Staffeln wird Schluss sein für die Seri emit Daniel Donskoy.



07.02.2020 - 11:38 Uhr von Uwe Mantel 07.02.2020 - 11:38 Uhr

UFA Fiction hat mit den Dreharbeiten für acht neue Folgen von "Sankt Maik" begonnen, die voraussichtlich in der Saison 2020/21 zu sehen sein sollen. In diesem Zusammenhang hat RTL nun aber auch bekanntgegeben, dass die nun anstehende dritte Staffel zugleich auch die letzte sein wird. "Ich freu mich darauf, noch einmal mit meinen wunderbaren Kollegen zu drehen, bevor wir 'Sankt Maik' in den Serien-Himmel entlassen", kommentiert Hauptdarsteller Daniel Donskoy, der den Trickbetrüger Maik Schäfer spielt, die Entscheidung. Neben Donskoy kehren auch Bettina Burchard, Susi Banzhaf, Vincent Krüger und Marie Burchard nochmal in ihren Rollen auf den Bildschirm zurück.

Frauke Neeb und Hauke Bartel, RTL-Bereichsleiter Fiction: "'Sankt Maik' hat von Anfang an durch seine Einzigartigkeit überzeugt und wir freuen uns, dass wir die Geschichte um den Kleinganoven Maik Schäfer und seine Gemeinde in Läuterberg bis zum großen Finale zu Ende erzählen können. Wir haben erst mit Vivien Hoppe und nun mit Antonia Rothe-Liermann herausragende Headautorinnen, wir haben starke Produzent*Innen als Partner und ein leidenschaftliches Team, sowie einen wunderbaren Cast. Besonders mit Daniel Donskoy haben wir eine große Neuentdeckung auf die Bildschirme gebracht. Er hat zusammen mit Bettina Burchard, neben vielen anderen, das Format zum Leuchten gebracht. So wie man die letzte Seite eines guten Buches sowohl mit Vorfreude als auch Wehmut betrachtet, so blicken wir auch auf die dritte und letzte Staffel."

Produzentin Ulrike Leibfried: "Wir freuen uns sehr mit dem gesamten Team die dritte Staffel und damit einen runden Abschluss der Geschichte um Maik Schäfer zu drehen. Den Zuschauern und uns sind die Figuren Maik, Maria, Kevin, Eva und die vielen anderen Läuterberger sehr ans Herz gewachsen. Jetzt findet die Story ihren geplanten Abschluss – natürlich wieder mit viel Humor, Herz und genau der richtigen Portion Spannung. Wir bedanken uns bei RTL für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und das Vertrauen, ‚Sankt Maik‘ in 3 Staffeln so charmant erzählen zu dürfen, was natürlich ein hundertprozentiger Verdienst unseres großartigen Casts und des gesamten Teams ist. Danke!"

Und darum geht's in der finalen Staffel: Nachdem Maik von Eva enttarnt wurde, muss er versuchen, ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Da hilft es nicht gerade, dass eine alte Bekannte aus Berlin auftaucht und ihn aus dem Gefängnis holt – Katja Marusic (Karolina Lodyga), die Schwester des verstorbenen Gangsterboss' Jurek. Katja droht Maik, seinen Bruder Kevin verschwinden zu lassen, sofern er sich weigert seine Stellung als Pfarrer der Gemeinde und seine Kirche als Umschlagplatz für ihre Drogengeschäfte zu nutzen. Wird Maik gemeinsam mit Eva gegen Katjas Machenschaften vorgehen können? Und vertraut Eva ihm überhaupt noch ein letztes Mal?

"Sankt Maik" war in der Saison 2017/18 gemeinsam mit zahlreichen anderen RTL-Serien neu gestartet und war damals der erfolgreichste Dramaserien-Neustart des Senders, der mit im Schnitt etwas mehr als 12,5 Prozent Marktanteil zumindest für ordentliche Quoten sorgte. Die zweite Staffel wurde dann allerdings im Sommer letzten Jahres etwas unglücklich zusammen mit "Nachtschwestern" programmiert und verlor massiv an Reichweite und Marktanteil. Statt 2,3 sahen nur noch 1,5 Millionen Zuschauer zu, auch der Marktanteil sank um gut zwei Prozentpunkte.

"Sankt Maik" ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag von RTL. Produzenten sind Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger, Producer sind Rebecca Schröder-Witscherkowsky und Eike Adler, Jasmin Schelling ist Junior Producerin. Als Headautorin zeichnet Antonia Rothe-Liermann verantwortlich, weitere Autoren sind Katrin Milhahn, Melina Natale, Valentina Brüning und Anja Flade-Kruse. Die Regie liegt in dieser Staffel bei Markus Sehr und Wolfgang Eißler. Die Redaktion haben Manuel Schlegel und Vanessa Kloth inne unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, RTL-Bereichsleiter Fiction. Gedreht werden die acht Folgen in Köln und Umgebung bis Ende Mai 2020.

