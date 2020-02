Sat.1 zeigt neue Musikshow "United Voices" im März

© obs/Sat.1

Die neue Sat.1-Musikshow "United Voices" hat einen Sendetermin, Mitte März geht die Show mit Jochen Schropp und Sarah Lombardi los. Zunächst wird man von drei aufgezeichneten Ausgaben aber nur zwei ausstrahlen.



10.02.2020 - 10:30 Uhr von Timo Niemeier 10.02.2020 - 10:30 Uhr

Im Sommer 2019 hat Sat.1 eine Musikshow mit dem Titel "300 - Kampf der Fans" angekündigt. Wenig später taufte man die geplante Produktion in "United Voices" um, nun hat man für diese Show auch einen Sendetermin gefunden. Das Format soll ab dem 13. März im Sat.1-Programm zu sehen sein, der Sender zeigt die von Tresor TV produzierte Show freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. "United Voices" läuft anders als "The Voice" und dessen Ableger also nicht sonntags in der Primetime.

Und darum geht es bei "United Voices": Zwei prominente Künstler treten gegeneinander an und müssen für einen Auftritt 300 Fans mobilisieren, um gemeinsam mit diesen eine einzigartige Version ihres größten Hits auf die Bühne zu bringen. Eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern entscheidet, wer gewinnt. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres sind drei Ausgaben der Show aufgezeichnet worden. Ausgestrahlt werden im März aber nur zwei Ausgaben, das bestätigte Sat.1 auf Rückfrage von DWDL.de.

Angekündigt für die erste Staffel sind The BossHoss, Angelo Kelly, Sasha und Sido samt ihrer Fans. Die beiden Shows mit diesen Künstlern sind die, die im März zu sehen sein werden. Produziert wurde aber auch eine internationale Ausgabe mit Boy George und East 17, diese will Sat.1 zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Warum der Sender die drei aufgezeichneten Ausgaben stückelt und nicht alle nacheinander zeigt, ist unklar. Der Sender spricht von "programmplanerischen Gründen".

Moderiert wird die Show von Jochen Schropp und Sarah Lombardi, letztere gibt bei "United Voices" ihr Moderationsdebüt im deutschen Fernsehen. Bislang war die ehemalige "DSDS"-Kandidatin vor allem als Teilnehmerin in diversen Shows zu sehen, unter anderen bei "Das große Promibacken" oder auch "Fort Boyard" und "Dancing on Ice". Schropp wird damit im Sat.1-Programm demnächst nicht nur am Montagabend ("Big Brother") zu sehen sein, sondern eben auch freitags.

