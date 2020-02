Fox zeigt zweite "The Rookie"-Staffel ab Ende April

© Fox

Im vergangenen Jahr hat Fox die US-Serie "The Rookie" nach Deutschland gebracht, im April wird man auch die zweite Staffel als erstes zeigen. Hinter der Serie stehen "Castle"-Showrunner und -Produzent Alexi Hawley sowie "Castle"-Hauptdarsteller Nathan Fillion.



10.02.2020 - 13:59 Uhr von Timo Niemeier 10.02.2020 - 13:59 Uhr

Der Pay-TV-Sender Fox hat die Ausstrahlung der zweiten "The Rookie"-Staffel in Aussicht gestellt. Die neuen Episoden sind ab dem 24. April immer freitags ab 21 Uhr zu sehen, wobei Fox immer zwei Folgen am Stück zeigen wird. Die Zuschauer haben bei der deutschen TV-Premiere die Wahl zwischen dem englischen Original sowie der deutschen Synchronfassung. Die zweite Staffel umfasst wie die erste 20 Folgen und wird seit September in den USA ausgestrahlt.

Zu Beginn von Staffel zwei wird John Nolan (Nathan Fillion) neben neuen Gefahren und Bedrohungen auch mit einigen Veränderungen konfrontiert: Seine bisherige Ausbilderin Talia Bishop (Afton Williamson) hat überraschend den Dienst quittiert. Ihre Nachfolgerin Nyla Harper (Mekia Cox) setzt als ehemalige Undercover-Ermittlerin auf unorthodoxe Ausbildungsmethoden und bereitet John auch mit ihren eigenwilligen Ansichten zur Polizeiarbeit so manches Mal heftige Kopfschmerzen. Auch sein Beziehungsleben wird auf den Kopf gestellt: Gerade hatte sich John an das unbeschwerte Single-Dasein gewöhnt, als es mit der Beziehung zur smarten Sicherheitsberaterin Jessica Russo (Sarah Shahi) ernst wurde. Doch an der Frage, ob sie Kinder haben möchten, drohen sich die beiden zu entzweien. Und dann erscheint mit der Ärztin Grace (Ali Larter) auch noch eine alte Liebe auf der Bildfläche. Nathan Fillion hatte vor "The Rookie" viele Jahre lang die Hauptrolle in der US-Serie "Castle" gespielt, 2016 wurde diese Serie aber beendet. Neben Fillion ist auch "Castle"-Showrunner und -Produzent Alexi Hawley bei "The Rookie" mit an Bord.

