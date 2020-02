Gaumont sichert sich Roman-Rechte von Seenotretterin

© Gaumont

Die Seenotretterin Pia Klemp hat den autofiktionalen Roman "Lass uns mit den Toten tanzen" geschrieben, nun hat sich die Produktionsfirma Gaumont die Rechte daran gesichert und will das Buch verfilmen. Bekannt wurde Klemp durch Joko und Klaas.



Als ProSieben im vergangenen Jahr erstmals 15 Minuten seiner Primetime für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf freiräumte, weil man zuvor bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren hatte, machten die beiden Entertainer etwas, was ihnen zuvor nur wenige zugetraut hatten. Die nutzten die Zeit, um Menschen zu Wort kommen zu lassen, die ihrer Aussage nach mehr zu sagen hätten als sie selbst. Darunter war auch Seenotretterin Pia Klemp, die Kapitänin des Rettungsschiffs iuventa10 im Mittelmeer war, das im August 2017 beschlagnahmt wurde.

Klemp hat mittlerweile einen autofiktionalen Roman mit dem Titel "Lass uns mit den Toten tanzen" veröffentlicht. Darin geht es um die Ereignisse im Jahr 2017. Die italienische Staatsanwaltschaft warf den Seenotrettern damals "Beihilfe zur illegalen Einwanderung" vor. An dem Buch hat sich nun die Produktionsfirma Gaumont die Rechte gesichert und will den Stoff verfilmen. Hinter dem Projekt steht Nele Willaert als Producerin, Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt.

Im Roman sieht die Kapitänin eines Rettungsschiffs im Mittelmeer die Gerechtigkeit zusammen mit den Flüchtlingen ertrinken. Sie reibt sich auf, ein Ermittlungsverfahren wird gegen sie und ihre Crew eingeleitet. Auf ihren anschließenden Reisen durch Europa stürzt sie sich in Freundschaften, zivilen Ungehorsam, Alkohol und Romanzen. Sie giert nach absoluter Geschwindigkeit, überquellender Sinnhaftigkeit und dem Leben selbst. Sie kämpft mit Fluch und Segen ihrer Freiheit, versinkt im Strudel des Existenzialismus und verzweifelt an sich und an der Menschheit, um am Ende festzustellen, dass alles, was es braucht, Liebe und Revolution ist. Und ein neues Schiff. Einen Sender oder eine Plattform, bei dem die Verfilmung des Romans zu sehen sein wird, gibt es derzeit noch nicht.

