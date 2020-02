Neues DMAX-Format mit "PS-Profi" Sidney Hoffmann startet

© Sidney Industries

Nach der Verpflichtung von Sidney Hoffmann wird DMAX das neue Format "Sidneys Welt" ab Ende März an den Start bringen. In den vergangenen Jahren machte sich der Dortmunder unter anderem bei den "PS-Profis" von Sport1 einen Namen.



10.02.2020 - 15:44 Uhr von Alexander Krei 10.02.2020 - 15:44 Uhr

Am 23. März wird das neue DMAX-Format mit dem Tuning-Experten Sidney Hoffmann an den Start gehen. Insgesamt acht Folgen von "Sidneys Welt" laufen jeweils montags um 20:15 Uhr, produziert von just5media. Der Männersender hatte Hoffmann vor einem halben Jahr exklusiv an sich gebunden. Zuvor war der Dortmunder über viele Jahre hinweg vor allem bei den "PS-Profis" auf Sport1 zu sehen, dazu kamen Auftritte im RTLzwei-Format "Mein neuer Alter" (DWDL.de berichtete).

Die neue DMAX-Dokusoap will nach Angaben des Senders Hoffmanns "hektischen Alltag" begleiten und "spannende Einblicke in sein Berufs- als auch Privatleben" einfangen. So geht es etwa um den Einzug in das neue Hauptquartier seines Unternehmens. Für die Zuschauer gibt es darüber hinaus auch ein Wiedersehen mit Hoffmanns Mitarbeitern Pedro und Tobi. Auch das Zusammenziehen mit seiner Freundin Lea wird im Rahmen des Formats thematisiert.

"Sidney bringt alles mit, was wir uns von einem Protagonisten für DMAX wünschen: Umfangreiches Wissen im Bereich Automobil und Tuning und das bei gleichzeitiger Authentizität, Nahbarkeit und dem nötigen Quäntchen Humor", sagte Guido Bolten, VP Content bei Discovery Deutschland, bereits im Oktober zu der Neuverpflichtung.

