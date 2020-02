Wendler-Dokusoap läuft auch im RTL-Nachtprogramm

© TVNow/Max Kohr

Nicht nur TV Now wird die neue Dokusoap "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika" zeigen. Wie jetzt bekannt wurde, will auch RTL das Format ins Programm nehmen - allerdings lediglich auf einem Sendeplatz nach Mitternacht.



10.02.2020 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 10.02.2020 - 16:38 Uhr

Die TV-Now-Dokusoap über Michael Wendler und seine Freundin Laura wird auch bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender hat jetzt angekündigt, die erste Folge Ende Februar zu zeigen - allerdings nur im Nachtprogramm. Zu sehen gibt es "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika" in der Nacht von Freitag, den 28. auf Samstag, den 29. Februar um 00:30 Uhr und damit im Anschluss an das "Nachtjournal".

Bei TV Now geht die Dokusoap bereits eine Woche zuvor an den Start. Geplant sind sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden sollen. Die Produktion von RTL Studios will unter anderem zeigen, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler sogar ein Haus für seine Laura kauft. Zu sehen gibt es aber auch, wie Lauras Eltern zum ersten Mal zu Besuch in den USA sind und auf ihren Schwiegersohn in spe treffen.

