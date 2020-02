"Unter Verdacht" geht Ende März auch im ZDF zu Ende

© ZDF/Raymond Roemke

Fast ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung bei Arte wird die letzte Folge der erfolgreichen Krimireihe "Unter Verdacht" Ende März auch im ZDF zu sehen sein. Fast 20 Jahre lang stand Senta Berger als Eva Prohacek vor der Kamera.



10.02.2020 - 18:04 Uhr von Alexander Krei 10.02.2020 - 18:04 Uhr

Fast zwei Jahrzehnte lang spielte Senta Berger die Hauptrolle in der Krimireihe "Unter Verdacht", jetzt steht ihr Abschied bevor: Das ZDF wird die 30. und zugleich letzte Folge am Samstag, den 28. März um 20:15 Uhr ausstrahlen. Neben Berger sind auch Gerd Anthoff und Rudolf Krause sowie Anton Spieker, Julia Franz Richter, Heinz-Josef Braun, Michael Lerchenberg, Friedrich von Thun und Helmut Berger in "Evas letzter Gang" zu sehen.





Darum geht es: Kriminalrätin Dr. Eva Maria Prohacek steht kurz vor der Pensionierung, als die junge Polizistin Sarah (Julia Franz Richter) in den Fokus interner Ermittlungen gerät. Ein Hauptkommissar hatte sich in Sarahs Beisein erschossen. Doch ausgerechnet dieser Vorfall konfrontiert Dr. Prohacek und ihren Kollegen André Langner (Rudolf Krause) mit ihrem allerersten Arbeitseinsatz vor 17 Jahren: Ein fingierter Hausbrand, bei dem Sarahs Mutter ums Leben kam, wurde nie vollständig aufgeklärt. Offensichtlich war auch Dr. Reiter (Gerd Anthoff), Prohaceks und Langners Chef, in diesen Fall verwickelt – ihm konnte aber nichts nachgewiesen werden.

Produziert wurde "Unter Verdacht" von Eikon Media. Arte hatte die Abschiedsfolge bereits im Oktober ausgestrahlt - damals schalteten bereits mehr als eineinhalb Millionen Zuschauer ein (DWDL.de berichtete). Diese Reichweite dürfte das ZDF im März noch einmal locker überbieten.

