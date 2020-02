ZDF zeigt Agententhriller-Miniserie "Mirage" ab März

© ZDF/Eric Vernazobres / FTV / Storia television

Am späten Sonntagabend zeigt das ZDF ab dem 22. März die französisch-kanadisch-deutsche Koproduktion "Mirage - Gefährliche Lügen". Eine Frau entdeckt darin plötzlich ihren Mann wieder, den sie seit 15 Jahren für tot gehalten hat.



11.02.2020 - 14:56 Uhr von Uwe Mantel 11.02.2020 - 14:56 Uhr

Das ZDF wird ab dem 22. März sonntags um 22:15 Uhr die eigentlich sechsteilige Miniserie "Mirage - Gefährliche Lügen" zeigen, die hierzulande aber als Dreiteiler daherkommt. Gestemmt wurde das Projekt von zahlreichen Partnern: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion von Lincoln TV und Connect3 Media in Koproduktion mit dem ZDF, Wild Bunch Germany und Gapbusters in Zusammenarbeit mit France Television und Bell Media.

Marie-Josèe Croze spielt darin die Französin Claire, die ihren Ehemann Gabriel (Clive Standen) vor 15 Jahren bei der Tsunami-Katastrophe in Thailand verloren hat - so glaubt sie es jedenfalls. Gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn Zack (Thomas Chomel) und ihrem neuen Ehemann Lukas (Hannes Jaenicke) möchte sie nun ein neues Leben in Abu-Dhabi inklusive neuem Job beginnen, nachdem auch ihre berufliche Karriere in Trümmern lag, nachdem es unter ihrer Verantwortung bei einem Probelauf in einem kasachischen Atomkraftwerk zahlreiche Tote gab.

Alles scheint zunächst bestens zu laufen - bis sie eines Abends vo reinem Restaurant ihren tot geglaubten Ehemann Gabriel wieder zu entdecken glaubt. So macht sie sich auf die Suche nach ihm und Antworten auf das Mysterium und durchkämmt gemeinsam mit Taxi-Fahrer Bassem (Chadi Alhelou) die Stadt. Dabei fällt dem Syrer schon bald auf, dass ihre Wagen verfolgt wird. Das ZDF verspricht "eine spannende Geschichte um eine falsche Liebe, zerstörte Träume und gefährliche Cyber-Spionage" vor der Luxuskulisse von Abu Dhabi.

