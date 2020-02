"WaPo Bodensee" nimmt ab Ende März ihren Dienst auf

© ARD/Laurent Trümper

Gerade erst ist mit "WaPo Berlin" eine neue Serie am Dienstagvorabend des Ersten gestartet. Wenn alle Folgen gezeigt sind, übernehmen die Kollegen der "WaPo Bodensee" den Sendeplatz. Das Erste zeigt davon die mittlerweile vierte Staffel.



11.02.2020 - 15:09 Uhr von Timo Niemeier 11.02.2020 - 15:09 Uhr

Das Erste hat den Sendetermin der vierten "WaPo Bodensee"-Staffel in Aussicht gestellt. Der Sender wird insgesamt acht neue Folgen ab dem 24. März immer auf dem etablierten Sendeplatz am Dienstagvorabend ab 18:50 Uhr zeigen. "WaPo Bodensee" übernimmt damit Ende März den Sendeplatz von seinem Ableger "WaPo Berlin", das erst Ende Januar startete. Nach einem guten Start gingen in Woche zwei aber schon viele Zuschauer verloren. Noch hat die Serie aber Zeit, um sich auf einem zufriedenstellenden Niveau einzupendeln.





Von "WaPo Bodensee" ist es die mittlerweile vierte Staffel. Mit durchschnittlich 9,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es für die Serie im vergangenen Jahr so gut wie noch nie, die acht Folgen wurden damals von 2,23 Millionen Menschen gesehen. Mit nur 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es beim jungen Publikum aber ziemlich schlecht, auf diesem Niveau lag die Serie schon in den beiden Jahren zuvor. Produziert wird "WaPo Bodensee" von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft.

Das Erste hatte im vergangenen Jahr übrigens gleich 16 neue Folgen von "WaPo Bodensee" in Auftrag gegeben. Nach der Ausstrahlung der kommenden Staffel hat man also noch weitere neue Episoden in der Hinterhand. Neu mit dabei ist in der kommenden Staffel Max König, der Jakob Frings spielt. Er ersetzt Simon Werdelis, der bislang Pirmin Spitznagel verkörpert hat. Zum Auftakt stimmt die Stimmung zwischen Frings und Julia (Wendy Güntensperger) allerdings noch überhaupt nicht. Schon bei seiner Ankunft im Büro zeigt sie ihm demonstrativ die kalte Schulter. Jakob ist so ganz der Gegensatz zu dem bescheidenen, akribischen Pirmin, dem Julia nachtrauert. Jakob weiß um seinen Charme und lässt alle wissen, dass er erfolgreich in Frankfurt am Main undercover gearbeitet hat.

