WDR-Sportchef Steffen Simon will weniger kommentieren

Als WDR-Sportchef und ARD-Teamchef bei der anstehenden Fußball-EM hat Steffen Simon derzeit viel zu tun. Fürs Kommentieren bleibt da offenbar weniger Zeit. Jetzt hat der WDR bestätigt, dass Simon künftig seltener am Mikrofon sitzen wird.



13.02.2020 - 10:48 Uhr von Alexander Krei 13.02.2020 - 10:48 Uhr

Millionen Fußballfans kennen seine Stimme, doch künftig wird Steffen Simon bei Fußballspielen seltener am Mikrofon sitzen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de will der WDR-Sportchef nicht mehr so häufig kommentieren wie bisher. Das hat der WDR auf Nachfrage gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt.

"Richtig ist, dass sich Steffen Simon noch stärker auf seine Aufgaben als WDR-Sportchef konzentrieren möchte", erklärte WDR-Sprecherin Kristina Bausch. "Als nächstes steht die EM an, bei der er die Funktion des Teamchefs übernehmen wird. Dies alles heißt aber nicht, dass er nie wieder ein Spiel kommentieren will."

Als Live-Kommentator soll künftig nach DWDL.de-Informationen verstärkt Florian Naß zum Einsatz kommen, der bereits vor zwei Jahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ausgewählte Spiele für die ARD kommentierte. In den vergangenen Jahren machte sich Naß vor allem als Kommentator von Handball-Spielen einen Namen, aber auch bei der Tour de France ist er regelmäßig zu hören.

Steffen Simon war zuletzt in der vergangenen Woche als Kommentator der Zusammenfassungen des DFB-Pokalspiels zwischen Verl und Union Berlin für die ARD im Einsatz.

