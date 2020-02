"Wer schläft, verliert!": ProSieben startet neue Show

© ProSieben/Martin Saumweber

60 Stunden ohne Schlaf - und dann auch noch an einer Live-Show teilnehmen. So stellt sich ProSieben ein neues Format vor, das Mitte März Premiere feiern wird. Einen Tag vor der Ausstrahlung des Spielfilms "9 Tage wach" heißt es: "Wer schläft, verliert".



12.02.2020 - 11:23 Uhr von Alexander Krei 12.02.2020 - 11:23 Uhr

ProSieben versucht sich Mitte März an einer neuen Samstagabendshow: Wie der Sender jetzt angekündigt hat, heißt es am 14. März um 20:15 Uhr: "Wer schläft, verliert!". Die Rede ist von einem "extremen Test", für den Thore Schölermann als Moderator verpflichtet wurde. In der Show wollen sechs Prominente demnach im wahrsten Sinne des Wortes "beweisen, wie aufgeweckt sie sind".

Konkret sieht das Konzept so aus: Bevor die Promis in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antretren, dürfen sie 60 Stunden nicht schlafen. Um das zu überprüfen, werden sie in Form eines Live-Streams überwacht, den die Zuschauer abrufen können. Am Samstagabend steigt schließlich der Wettbewerb, bei dem es gilt, die meisten Challenges zu gewinnen und dabei möglichst nicht einzuschlafen.

Gewinner ist, wer am längsten wach ist. Als Schlafexperte an Thölermanns Seite fungiert Prof. Dr. med. Ingo Fietze. Weitere Details zu der neuen, von FischWillWurm Media produzierten Show, etwa zu den prominenten Teilnehmern, hat ProSieben bislang noch nicht bekanntgegeben.

Klar ist allerdings, dass die neue Show bestens zu dem Spielfilm "9 Tage wach" passt, das ProSieben nur einen Tag später ausstrahlen wird. Für den 15. März hat der Sender kürzlich bereits die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Eric Stehfest angekündigt (DWDL.de berichtete). Bleibt bloß zu hoffen, dass harte Drogen im Falle von "Wer schläft, verliert!" keine Rolle spielen werden.

