Serien-Fahrplan: Himmler verspricht "Suchtpotenzial"

© ZDF/Markus Hintzen

2020 soll das Jahr werden, in dem die internationalen Partnerschaften Früchte tragen werden, verspricht ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Tatsächlich wird der Sender zahlreiche neue Serien an den Start bringen, die sich von Bewährtem unterscheiden.



12.02.2020 - 13:02 Uhr von Alexander Krei 12.02.2020 - 13:02 Uhr

Auch wenn SOKO-Serien, Krimireihen und der "Bergdoktor" noch immer sinnbildlich sind für weite Teile des ZDF-Programms sind, haben sich die Verantwortlichen des Mainzer Senders in den vergangenen Jahren sichtlich ins Zeug gelegt, auch ungewöhnlichere Serienfarben zuzulassen. Die jüngst ausgestrahlte zweite Staffel von "Bad Banks" ist ein Beispiel dafür - aber auch der Blick auf den Serien-Fahrplan für 2020, den das ZDF jetzt gewährt hat.

Darin wird auch das Selbstbewusstsein deutlich, mit dem der Sender mittlerweile in diesem Bereich auftritt. "Alle Fans serieller High-End-Fiction kommen 2020 nicht am ZDF vorbei. Unsere Fiction-Mehrteiler zeichnen sich durch Mut, Relevanz, Vielfalt und großes Suchtpotenzial aus", sagt Programmdirektor Norbert Himmler. "2020 wird das Jahr, in dem die Anstrengungen unserer internationalen Partnerschaften der vergangenen Jahre Früchte tragen."





Das zeigt sich etwa an der Thrillerserie "Mirage - Gefährliche Lügen", die innerhalb der European Alliance mit France Télévisions und der italienischen Rai realisiert wurde - los geht es am 22. März (DWDL.de berichtete). Mit "In 80 Tagen um die Welt" wird Ende des Jahres zudem ein zweites Projekt der öffentlich-rechtlichen Koproduktions-Allianz zu sehen sein. Schon im Frühjahr startet derweil die ZDF/BBC-Koproduktion "The Mallorca Files".

Hinzu kommen eigene Entwicklungen wie die ZDFneo-Serie "Dunkelstadt", die schon Ende des Monats startet. Im Frühjahr zeigt der Spartensender außerdem die Miniserie "Deutscher", die von zwei grundsätzlich gegensätzlich denkenden Familien handelt, die sich auf einen neuen Alltag einstellen müssen, nachdem im fernen Berlin eine rechtspopulistische Partei gewählt wurde und nun die Regierungsgeschäfte übernimmt.

Im Hauptprogramm läuft unterdessen ab dem 9. März der Dreiteiler "Unterleuten" nach dem Gesellschaftsroman von Juli Zeh. Für den Sommer plant der Sender die Ausstrahlung der vierteiligen Katastrophenserie "Sløborn" auf dem Montagskino-Sendeplatz. Darin geht es in vier Folgen um eine lebensgefährliche Seuche, die sich auf einer Nordseeinsel ausbreitet.

Thriller, Medical und "Shadowplay" im Herbst

Zudem verfilmt das ZDF in zwei Teilen den Bestseller "Altes Land" von Dörte Hansen - hier ist die Ausstrahlung für den Herbst vorgesehen. Ebenfalls voraussichtlich im Herbst läuft die dreiteilige Thriller-Serie "Trackers - Rote Spur", die auf dem Roman von Deon Meyers basiert und von der Arbeit einer Sondereinheit des südafrikanischen Geheimdienstes erzählt. Auch "Shadowplay" über einen US-Polizisten im Sommer 1946 ist nach aktuellem Stand für den Herbst geplant.

Weitere Neustarts sind die sechsteilige Serie "Breaking Even" über ein dunkles Familiengeheimnis und die Medial-Serie "Ballouz", die vom ungewöhnlichen Chefarzt einer kleinen Klinik in der Uckermark erzählt. Und dann ist da auch noch "Der Schwarm", dessen Serien-Verfilmung voraussichtlich im Herbst beginnen wird. In Planung befindet sich zudem eine neue Crime-Serie mit dem Arbeitstitel "Der Überfall". Die sechsteilige Serie erzählt in sechs Tagen, wie die Menschheit um Existenz, Identität und Status kämpft.

Teilen