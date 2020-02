Finale "Suits"-Staffel ab Ende April bei Universal TV

© USA Network

Universal TV macht in Sachen "Suits" ordentlich Tempo: Derzeit strahlt man noch die siebte Staffel aus, der achte Durchlauf startet bald. Nun hat man auch den Sendetermin für die neunte und finale Staffel verraten.



12.02.2020 - 14:20 Uhr von Timo Niemeier 12.02.2020 - 14:20 Uhr

Die finale Staffel der US-Serie "Suits" schafft es Ende April ins deutsche Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Universal TV wird die zehn letzten Folgen ab dem 28. April immer dienstags ab 21 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Der Sender verliert damit keine Zeit: Erst seit Anfang des Jahres ist die siebte Staffel der Serie bei Universal TV zu sehen, die achte Staffel ist für März und April angekündigt. Danach geht es also sehr schnell mit dem finalen Durchlauf weiter.

In den letzten zehn Folgen funkt es zwischen Harvey Specter (Gabriel Macht) und seiner Assistentin Donna Paulsen (Sarah Rafferty) gewaltig und die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Das Glück scheint perfekt, doch für manche Kollegen ist die Romanze ein Problem. Allen voran Kanzleipartnerin Samantha Wheeler (Katherine Heigl) ist die Beziehung ein Dorn im Auge, denn ein mächtiger Feind erfordert die volle Aufmerksamkeit des Anwaltsbüros: Faye Richardson (Denise Crosby), eine Vertreterin der New York Bar State Association, plant die Zerstörung von Zane Specter Litt Wheeler Williams. Das Team um Harvey, Donna, Louis (Rick Hoffman) und Samantha muss alle Register ziehen, um Faye in die Schranken zu weisen. Dabei erhalten sie überraschend Hilfe von einem alten Bekannten.

Neben Gabriel Macht ("Love & Other Drugs") und Katherine Heigl ("Grey’s Anatomy") sind auch Sarah Rafferty ("Brothers & Sisters") und Rick Hoffman ("The Day after Tomorrow") wieder mit dabei. Außerdem schlüpft Patrick J. Adams ("Sneaky Pete") noch einmal in die Rolle des Mike Ross. In den USA lief die letzte Folge von "Suits" bereits im September 2019 bei USA Network. Für den Sender war "Suits" die am längsten laufende Serie der Geschichte.

