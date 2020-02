Vox nimmt Erziehungs-Doku kurzfristig aus dem Programm

© Vox

Während die Doku-Reihe "Wir sind klein und ihr seid alt" zuletzt steigende Quoten verzeichnete, tat sich "Richtig (v)erzogen" im Anschluss ungleich schwerer. Daher nimmt Vox die Wiederholungen nun kurzerhand aus dem Programm.



12.02.2020 - 14:40 Uhr von Alexander Krei 12.02.2020 - 14:40 Uhr

Vox schraubt kurzfristig an seinem Programm und wirft die Dokusoap "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Das Format war zuletzt am späten Montagabend um 22:20 Uhr mit Wiederholungen zu sehen, konnte die Quoten-Erwartungen jedoch nicht erfüllen. In dieser Woche verzeichneten die beiden Folgen Marktanteile von 4,2 und 2,6 Prozent in der Zielgruppe.

Daher macht der Sender kurzen Prozess und ersetzt "Richtig (v)erzogen" durch "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer". Um 20:15 Uhr bleibt alles wie gehabt: Dort läuft auch in den kommenden Wochen die Doku-Reihe "Wir sind klein und ihr seid alt", die sich jüngst auf mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte. Die Konkurrenz durch "Big Brother" konnte dem Format somit nichts anhaben.

Anfang März folgt schließlich um 20:15 Uhr die Doku-Reihe "Wir werden groß!", die Vox nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren weiter fortsetzen will, um das Erwachsenwerden der Kinder zu dokumentieren (DWDL.de berichtete).

