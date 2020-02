Sat.1 verärgert "BB"-Fans und will App nachrüsten

© Sat.1

In der neuen Staffel von "Big Brother" haben die Zuschauer eine besondere Aufgabe, sie sollen die Bewohner nämlich fortwährend bewerten. Das Problem: Für Zuschauer in Österreich und der Schweiz ist das bislang nicht möglich. Sat.1 will die App nachbessern.



12.02.2020 - 20:33 Uhr von Timo Niemeier 12.02.2020 - 20:33 Uhr

Es ist der große Clou der aktuellen "Big Brother"-Staffel: Zuschauer können die Bewohner über die Sat.1-App bewerten und diese bekommen die Einschätzungen der Zuschauer regelmäßig angezeigt, inklusive einiger Kommentare. "Die Frage, was ein Mensch wert ist, ist gewissermaßen der ‘Next Level’-Tabubruch", erklärte Sat.1-Chef Kaspar Pflüger vor dem Start im DWDL.de-Interview. Das Problem: Obwohl "Big Brother" auch in Österreich und der Schweiz zu sehen ist, können die Zuschauer dort über die Sat.1-App nicht bewerten.

Einige Zuschauer aus den betroffenen Ländern machten Sat.1 auf diesen Umstand noch vor dem Staffelstart aufmerksam - der Sender rief ja bereits vor der Einzugsshow die Fans des Formats dazu auf, den Bewohnern ein Rating zu geben. Inzwischen ist die Kritik auch bei Sat.1 angekommen. Gegenüber DWDL.de erklärt ein Sendersprecher, ein Update der App für Österreich und die Schweiz sei technisch bereits umgesetzt worden. Nun muss die App noch von den Distributoren, das heißt in diesem Fall Apple (App Store) und Google (Play Store), freigegeben werden. Wann das der Fall sein wird, konnte Sat.1 nicht sagen.

Besonders auffällig wurde die Tatsache, dass österreichische und Schweizer Zuschauer nicht mit abstimmen können, in der Tageszusammenfassung am Mittwoch. Darin bekamen die Bewohner erstmals seit dem Einzug ihren "Wert" mitgeteilt. Der 33-jährige Mac sagte daraufhin: "Ich hätte mir schon mehr erwartet von den Menschen da draußen. Da geht noch was."

Mac überlegte, dass er als einziger Österreicher auch ein Außenseiter sein könnte. In dem Fall wäre aber davon auszugehen, dass er besonders aus Österreich überproportional viele positive Rückmeldungen und Wertungen erhält. Dass die Zuschauer dort gar nicht abstimmen können, weiß er vermutlich gar nicht. Dass Sat.1 sein Zitat am Mittwoch auch noch für die Überschrift einer Pressemitteilung verwendet, um auf die Tageszusammenfassung hinzuweisen, ist mindestens unglücklich. In der Pressemitteilung zitiert Sat.1 Mac auch noch falsch und legt ihm diese Wörter in den Mund: "Ich hätte mir schon mehr von meiner Community erwartet. Da geht noch was!"

Wieso die Zuschauer in Österreich und der Schweiz nicht von Anfang an in der Sat.1-App abstimmen konnten, konnte der Sender am Mittwoch nicht beantworten. Übrigens: Kurz vor dem Staffelstart hat ProSiebenSat.1Puls4, die Österreich-Tochter des deutschen Medienkonzerns, eine Pressemitteilung verschickt und darin auf "Big Brother" aufmerksam gemacht. Aufhänger darin für die österreichischen Journalisten: Kandidat Mac.

Update (22 Uhr): Kurz nach Erscheinen dieses Artikels wurde die Sat.1-App in Österreich geupdatet. Österreichische Nutzer können damit nun auch die "Big Brother"-Bewohner bewerten.

