ZDF-Sendungen mit Gebärdensprache auch in Mediathek

Das ZDF erweitert sein Angebot für hörgeschädigte Menschen und stellt nun auch ausgewählte Sendungen in seiner Mediathek mit Gebärdensprache zum Abruf bereit. Das Angebot umfasst vor allem die Informationssendungen.



12.02.2020 - 19:21 Uhr von Timo Niemeier 12.02.2020 - 19:21 Uhr

Hörgeschädigte können künftig einige Sendungen des ZDF in der Mediathek auf Abruf in Gebärdensprache sehen. Der Sender hat sein Angebot entsprechend erweitert, ab sofort bietet man so unter anderem die "heute"-Nachrichten um 17 und 19 Uhr, das "heute journal", "Leute heute", "Frontal 21", "37°", "maybrit illner", "plan b", "Berlin direkt" sowie die Kindernachrichtensendung "logo!" als VoD in Gebärdensprache an.

Bereits seit Juni 2018 besteht die Möglichkeit, Sendungen mit Gebärdensprache im Livestream der ZDFmediathek zu verfolgen. Nun also die Ausweitung auch auf Abruf-Inhalte. Alle Sendungen, die mit Gebärdensprache als VoD oder im Livestream in der ZDFmediathek zur Verfügung stehen, finden sich in der Rubrik "Barrierefrei". Neben der Gebärdensprache lassen sich dort zusätzliche barrierefreie Inhalte wie Untertitel und Audiodeskription über die Spracheinstellungen im Menü des Videoplayers zuschalten. Das barrierefreie Angebot des ZDF kann zudem auch über die ZDFmediathek-App und über HbbTV genutzt werden.

