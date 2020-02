Talk-Chef von Sky wechselt zurück zu Sport1

© Sport1 Medien AG

Sky verliert seinen Head of Talk, Christian Madlindl, der zurück zu seinem früheren Arbeitgeber Sport1 wechselt. Dort wird er Geschäftsleiter der Einheit, die sich um Vermarktung in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto kümmert.



13.02.2020 - 10:40 Uhr von Timo Niemeier 13.02.2020 - 10:40 Uhr

Christian Madlindl arbeitet ab sofort neuer Geschäftsleiter der Magic Sports Media, einem Tochterunternehmen der Sport1 Medien AG. Das hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. In der Magic Sports Media hat Sport1 sein Vermarktungsgeschäft für die Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto gebündelt.

Für Madlindl ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, bereits zwischen 2008 und 2017 arbeitete er bei Sport1, zuletzt als Head of Football. Im Mai 2017 wechselte er zu Sky, wo er als Head of Talk die redaktionelle und personelle Verantwortung für die Talkabteilung von Sky Sport trug. Seine berufliche Laufbahn hatte Madlindl im Jahr 2000 begonnen und arbeitete bis 2008 in verschiedenen Positionen in den Redaktionen unter anderem von Premiere, DSF und Sat.1. In seiner neuen Funktion berichtet Christian Madlindl direkt an Matthias Kirschenhofer, Vorstand der Sport1 Medien AG, der parallel zu seiner Vorstandstätigkeit in der Geschäftsführung der Sport1 GmbH und der Magic Sports Media GmbH jeweils den Bereich Vermarktung verantwortet. In der Geschäftsleitung der Magic Sports Media hat Christian Madlindl die bisherigen Aufgaben von Andreas Blaue übernommen, der diese Tätigkeiten bislang als Geschäftsführer neben seiner Tätigkeit als General Counsel und Prokurist der Sport1 Medien AG ausgeübt hatte. Matthias Kirschenhofer, Vorstand der Sport1 Medien AG sowie Geschäftsführer der Sport1 GmbH und der Magic Sports Media GmbH, sagt zur personellen Verstärkung: "Mit Christian Madlindl gewinnen wir einen ausgewiesenen Content-Spezialisten, der auch bei Sport1 und früher beim DSF bereits vielfältige Erfahrungen im Bereich Glücksspiele und Sportwetten gesammelt hat. Er wird im erfahrenen Sales-Team der Magic Sports Media um den Direktor Ingo Kulbach wichtige zusätzliche Impulse gerade bei der Kreation von Inhalten für unsere Partner und Kunden sowie der Medialisierung von Glücksspielangeboten einbringen."

