Der Kika will Mädchen für Wissenschaft begeistern

Im Kika gibt es im Sommer ein neues Wissensmagazin zu sehen, das auf den Titel "Princess of Science" hört. Vorerst acht Ausgaben sind geplant, damit will man vor allem Mädchen Lust auf wissenschaftliche Fächer machen.



14.02.2020 - 15:12 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2020 - 15:12 Uhr

Das ZDF hat mit den Dreharbeiten zum neuen Kika-Wissensmagazin "Princess of Science" begonnen. Noch bis Ende Februar sollen acht Folgen des Formats entstehen. Drei Wissenschaftlerinnen zeigen in der Sendung, wie viel Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) im Alltag von Kindern und Jugendlichen steckt. Das ZDF bzw. der Kika wollen mit dem Format nach eigenen Angaben vor allem die Neugier von Mädchen auf die MINT-Fächer wecken.

"Princess of Science" wird ab Juni dieses Jahres im Kika zu sehen sein, einen genauen Sendetermin gibt es aber noch nicht. Das Magazin ist eine Produktion der Caligari Entertainment GmbH Köln im Auftrag des ZDF. Die verantwortlichen Redakteure auf ZDF-Seite heißen Katharina Galle, Nina von Kettler und Dorothee Herrmann.

Die an der Sendung teilnehmenden Wissenschaftlerinnen sind Patrizia Elinor Thoma (Biochemikerin, Helmholtz Zentrum München), Linh Nguyen (Chemikerin und Physikerin, LMU München) und Johanna Baehr (Elektro- und Informationstechnikerin, TU München). Sie treffen in "Princess of Science" auf junge Mädchen, deren Leben sich um Handys, Mode, Sport, Tiere, Musik, Kunst, Kosmetik und Genuss dreht. Gemeinsam wollen sie der Frage auf den Grund gehen, wie viel Wissenschaft im Alltag der Jugendlichen steckt. In einem Co-Working-Space in München treffen sie auf andere Wissenschaftlerinnen und junge Teilnehmer von "Jugend forscht".

