Bauer bündelt Yellow- und Frauen-Weeklies in Hamburg

Die Bauer Media Group hat angekündigt, ihre Yellow- und Frauen-Wochenzeitschriften künftig an einem Standort in Hamburg zu bündeln. Alle Titel, die bislang woanders entstanden sind, müssen dementsprechend umziehen.



14.02.2020 - 16:04 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2020 - 16:04 Uhr

Strategieschwenk bei der Bauer Media Group: Wurden die wöchentlichen Frauen- und Yellow-Titel bislang an mehreren Standorten produziert, will man die Magazine künftig in Hamburg bündeln. Die bisher in Rastatt ansässigen Titel wie "Freizeitwoche", "Woche Heute", "das neue" oder "Schöne Woche" müssen damit nun nach Hamburg ziehen, dort entstehen bereits heute Titel wie "Neue Post" und "Das neue Blatt". Bis Ende Juli soll der Umzug abgeschlossen sein. Durch die "fokussierte Steuerung des Portfolios" entstünden Spielräume für Produkt- und Geschäftsinnovationen, heißt es vom Verlag.

Von der Maßnahme sind rund 80 Mitarbeiter betroffen. Sie alle bekommen von Bauer das Angebot, nach Hamburg mitzukommen. Rastatt liegt an der deutsch-französischen Grenze, Hamburg ist rund 600 Kilometer weit entfernt. Solchen Mitarbeitern, die nicht mit nach Hamburg gehen, verspricht Bauer Unterstützung. Walter A. Fuchs, Verlagsgeschäftsführer aus Rastatt und seit 18 Jahren bei der Bauer Media Group tätig, wird in Hamburg die Geschäftsführung für das gesamte Yellow-Portfolio übernehmen. Stellvertretender Verlagsgeschäftsführer wird Dittmar Jurko, bisher Yellow-Verlagsleiter. Sven Dams, CEO Publishing Deutschland, sagt: "Wir werden uns dafür stark machen, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich unser Angebot annehmen, und freuen uns über jeden Einzelnen, der sich dazu entscheidet, den eingeschlagenen Weg der Transformation mitzugehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem journalistischen Know-how und außerordentlichen Management-Fähigkeiten liegen uns nicht nur am Herzen – sie sind auch ein wichtiger Teil des Unternehmens und tragen maßgeblich zum Erfolg bei."

