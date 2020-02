One holt "Hackerville" und "Call My Agent" ins Free-TV

Die beiden hochkarätigen Serien "Hackerville" und "Call My Agent" werden ihre deutsche Free-TV-Premiere beim kleinen Spartensender One feiern. Im März wird der Sender beide Serien an nur wenigen Abenden ausstrahlen.

One hat die Ausstrahlung der beiden Serien "Hackerville" und "Call My Agent" angekündigt. "Hackerville", eine deutsch-rumänische Thrillerserie von den Machern von "Deutschland 83" bei UFA Fiction, feiert am 24. März seine Free-TV-Premiere. One zeigt ab 22 Uhr gleich drei Episoden am Stück, zuvor sind alte "Dr. Who"-Folgen zu sehen. Eine Woche später gibt es dann die restlichen drei Folgen zu sehen. "Hackerville" ist eine Eigenproduktion von TNT Serie (in Zusammenarbeit mit HBO Europe) und feierte dort bereits im November 2018 seine TV-Premiere.

Und darum geht es in "Hackerville": Nachdem eine deutsche Großbank gehackt wurde, kann die Polizei den Angriff bis nach Timișoara in Rumänien zurückverfolgen. Die aus Rumänien stammende Frankfurter Cyberkriminalistin Lisa Metz wird in ihre ehemalige Heimat entsandt, um dort mit den lokalen Behörden die Ermittlungen voranzutreiben. Vor Ort wird ihr der mürrische Polizist Adam Sandor zugeteilt, der sie unterstützen soll. 2019 ist die Serie mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.

Für die französische Serie "Call My Agent" ("Dix pour cent") müssen die Zuschauer noch ein wenig länger wach bleiben als bei "Hackerville". One zeigt die sechs Folgen der ersten Staffel am Donnerstag, den 26. März ab 21:45 Uhr am Stück. Bis 3 Uhr in der Nacht wird man die Serie also zeigen. Ob und wenn ja wann man die weiteren Staffeln ausstrahlen wird, ist bislang noch unklar. Von "Call My Agent" gibt es mittlerweile drei Staffeln, eine vierte soll noch 2020 veröffentlicht werden.

In "Call My Agent" geht es um den Alltag einer Schauspielagentur in Paris, die wie in Frankreich wie üblich zehn Prozent der Schauspieler-Gage als Agenturvergütung bekommt. Im Mittelpunkt steht ein Team aus vier Agenten. Hinzu kommen Gaststars wie Cécile de France ("The Young Pope"), Francois Berléand ("The Transporter") und Audrey Fleurot ("Ziemlich beste Freunde").