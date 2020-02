Sony Channel strahlt britische Dramedy "The Durrells" aus

© Sid Gentle Films

Die britische Dramedy-Serie "The Durrells" feiert Ende April ihre deutsche TV-Premiere, dann nämlich wird der Sony Channel die Serie ins Programm nehmen. Der Sender hat sich bereits die Rechte an allen Staffeln gesichert.



17.02.2020 - 12:06 Uhr von Timo Niemeier 17.02.2020 - 12:06 Uhr

Als der Sony Channel Ende 2019 einen Lizenzdeal mit BBC Studios abgeschlossen hatte, waren darin zahlreiche Serien enthalten, unter anderem auch "The Durrells". Nun gibt es einen Sendetermin für die erste, sechsteilige Staffel. Der Sony Channel wird diese ab dem 28. April immer dienstags um 21:10 Uhr ausstrahlen. Die Dramedy basiert auf den Memoiren des Autors und Zoologen Gerald Durrell. Sie erzählt die Geschichte von Louisa Durrell (Keeley Hawes), die in den 30er Jahren mit vier halberwachsenen Kindern von Bournemouth nach Korfu zieht.

Vier Staffeln mit insgesamt 26 Folgen sind bereits in Großbritannien bei ITV zu sehen gewesen, Sony Channel hat sich die Rechte an allen Staffeln gesichert. Produziert wurde die Serie von Sid Gentle Films, die unter anderem auch die extrem erfolgreiche Produktion "Killing Eve" verantwortet haben. Und darum geht es in "The Durrells" genau: England, 1935. Louisa Durrell (Keeley Hawes) ist verwitwet und muss vier Kinder allein durchbringen. Während ihr jüngster Sohn Gerald (Milo Parker) sich mehr für Spinnen als für Rechtschreibung interessiert, träumt der Älteste Larry (Josh O’Connor) von einer Karriere als Schriftsteller. Sohn Leslie (Callum Woodhouse) wiederum hat eine ungesunde Vorliebe für Schusswaffen und Tochter Margo (Daisy Waterstone) macht sämtliche Jungs in der Nachbarschaft verrückt. Mit den Finanzen der Familie steht es auch nicht zum Besten. So beschließt Louisa, alle Brücken anzubrechen und von Bournemouth auf die griechische Insel Korfu zu ziehen. Die neue Heimat stellt die Familie vor gewisse Herausforderungen. Einzig Gerald lebt im siebten Himmel und schleppt täglich merkwürdige Tiere an. Die Korfioten Spiro (Alexis Georgoulis) und Lugaretzia (Anna Savva) unterstützen Louisa jedoch tatkräftig und gehören bald zur Familie.

