Sat.1 feiert Balders Geburtstag mit etwas Verzögerung

Sat.1 hat verraten, wann die große Geburtstagsshow zu Ehren von Hugo Egon Balder zu sehen sein wird. Obwohl der Entertainer im März seinen 70. Geburtstag feiert, läuft die Show erst Anfang April.



18.02.2020 - 12:12 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2020 - 12:12 Uhr

Unter dem Titel "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" wird Sat.1 am heutigen Dienstag, den 18. Februar, eine große Geburtstagsshow für Hugo Egon Balder in Köln aufzeichnen. Nun gibt es auch einen Sendetermin für die Show, die von Constantin Entertainment produziert wird. Zu sehen gibt es die Geburtstagssause am Freitag, den 3. April um 20:15 Uhr. Hugo Egon Balder feiert am 22. März seinen 70. Geburtstag.

Die Geburtstagsshow kommt also etwas nach dem Ehrentag von Balder auf Sendung. Der Freitagabend ist bis Anfang März noch mit Filmen und der neuen Serie "Think Big!" belegt. Sat.1 hatte hier erst am Dienstag einige Änderungen angekündigt, weil die Quoten zuletzt ziemlich schlecht waren. "Think Big!" erhält nun mit vermeintlich starken Filmen im Vorprogramm eine zweite Chance, "Die Läusemutter" wird zu Sixx abgeschoben (DWDL.de berichtete). Was Sat.1 zwischen Anfang und Ende März freitags zeigt, ist noch nicht bekannt.

Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning werden in der Geburtstagsshow von Hugo Egon Balder auch weitere Wegbegleiter wie Ruth Moschner, Esther Schweins, Bastian Pastewka, Max Giermann, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker und Michael Kessler zu sehen sein. Der Titel der Sendung ist übrigens ganz im Sinne des Entertainers. Balder sagt dazu: "Ich mag den Titel, ich nehme mich gerne selbst auf den Arm."

