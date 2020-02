Fedder-Abschied: Zusatzdreh beim "Großstadtrevier"

© ARD/Thorsten Jander

Bis zuletzt hat Jan Fedder für das "Großstadtrevier" gedreht. Nach seinem Tod nimmt nun auch bald das Polizeirevier Abschied von Fedders Rolle Dirk Matthies. Dafür ist ein zusätzlicher Drehtag anberaumt worden.



19.02.2020

Im Dezember ist Schauspieler Jan Fedder überraschend verstorben. Fedder drehte bis zuletzt die ARD-Serie "Großstadtrevier", die er in den vergangenen Jahrzehnten mit seiner Figur des Polizeioberkommissars Dirk Matthies prägte wie kein anderer. Redaktion und Produktion der Serie hätten sich "intensiv damit auseinandergesetzt", wie es nun mit Matthies weiter geht, lässt Das Erste in einer Pressemitteilung wissen. Nun gibt es eine Entscheidung: Den Abschied von Fedder aka Matthies sehen die Zuschauer noch in der aktuellen Staffel.

Um das zu gewährleisten, hat am vergangenen Dienstag, den 18. Februar, ein nachträglicher Drehtag in der neuen Wache auf dem Gelände von Studio Hamburg stattgefunden. "Jan Fedder hat das 'Großstadtrevier' über Jahrzehnte mit seinem unverwechselbaren Charakter geprägt. Wir wären den vielen Menschen und ihrer großen Anteilnahme nach seinem Tod nicht gerecht geworden, hätten wir mit seinem Abschied bis zum nächsten Jahr gewartet", sagt Diana Schulte-Kellinghaus, Executive Producer der Serie.

Die neuen Szenen werden in die Folge 452 mit dem Titel "Absolute Anfänger" integriert. Wie der Abschied von Dirk Matthies inhaltlich erzählt wird, erfahren die Zuschauer voraussichtlich am 4. Mai, dann wird die Folge im Ersten ausgestrahlt. Das "Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion. Produzentin ist Kerstin Ramcke, als ausführende Produzentin agiert Claudia Thieme.

