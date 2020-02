7Sports: ProSiebenSat.1 stellt sein Sportbusiness neu auf

© 7Sports

ProSiebenSat.1 hat eine Neuaufstellung seines Sportbusiness’ angekündigt, so soll 7Sports künftig stärker als bislang als Vermarkter agieren. Dafür holt man Thomas Port von SevenOne Media an Bord. Zeljko Karajica verlässt den Konzern.



20.02.2020 - 11:44 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2020 - 11:44 Uhr

Seit Mitte 2016 bündelt ProSiebenSat.1 all seine Sport-Aktivitäten unter der Dachmarke 7Sports. Nun hat der Konzern eine Neuaufstellung dieses Bereichs angekündigt. So soll 7Sports künftig auch als "führender Digital-Sportvermarkter im deutschsprachigen Raum mit strategischen 360°-Partnerschaften" agieren. Dabei sollen nicht nur die eigenen Produkte und Aktivitäten vermarktet werden, sondern auch Kooperationen mit Dritten strategisch umgesetzt werden. Schon bislang war die Einheit in der Vermarktung aktiv, das soll nun aber deutlich ausgebaut werden.

Dazu holt man nun auch Thomas Port in die Einheit, der ab dem 1. März neben Stefan Zant Geschäftsführer von 7Sports wird. Port ist ein ausgewiesener Vermarktungsexperte und kommt vom hauseigenen Vermarkter SevenOne Media, wo er bislang als Geschäftsführer Digital arbeitete. Außerdem war Port bei SevenOne Media für die Kunden-Betreuung verantwortlich.

Thomas Port (links) und Stefan Zant leiten 7Sports künftig als Doppelspitze.

7Sports wird, wie bislang auch, künftig von einer Doppelspitze geleitet - bislang war Zeljko Karajica Vorsitzender der 7Sports-Geschäftsführung. Er war es auch, der die Einheit damals gemeinsam mit Stefan Zant gründete. ProSiebenSat.1 hat nun bekanntgegeben, dass Karajica, der bereits seit 2012 beim Konzern arbeitet, das Unternehmen unabhängig von der Neuaufstellung Ende Februar auf eigenen Wunsch verlässt. Karajica will sich demnach "neuen unternehmerischen Aufgaben" widmen.

Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt zur Neuaufstellung von 7Sports: "Das Portfolio von 7Sports bietet nicht nur für unsere Plattformen einzigartige Synergien. Die Sportbusiness-Unit öffnet sich jetzt auch für tiefgehende, integrative Partnerschaften für Dritte. Damit arbeiten wir der Fragmentierung des Sportmarktes entgegen und bieten sowohl Werbetreibenden als auch Partnern ein Zuhause. Ich freue mich, dass wir dafür Thomas Port als absoluten Sales-, Sport- und Digital-Experten gewinnen konnten." Karajica habe das Thema Sport innerhalb des Konzerns auf ein "völlig neues Level" gehoben, sagt Link. "Er hat nicht nur die einmalige Erfolgsgeschichte des Footballs in Deutschland initiiert, sondern trieb die Idee voran, Sport umfassend zu betrachten. Mit neuen Geschäftsfeldern, Trendsportarten, Plattformen und Produkten ist der Sportbereich mittlerweile weit mehr als der reine Einkauf von Sportrechten. Dafür danke ich ihm herzlich und wünsche ihm für seine Zukunft das Allerbeste."

Zeljko Karajica sagt zu seinem Abschied: "Für mich heißt es jetzt zu neuen unternehmerischen Ufern aufzubrechen. Ich bin überzeugt davon, dass das großartige Team von 7Sports die Erfolgsgeschichte weiterschreiben wird. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz, aber auch den Glauben an die gemeinsame Vision von 7Sports!"

