Nach Michaela Tod verlässt auch Nick Thexton P7S1

© ProSiebenSat.1

Nächster hochrangiger Abgang bei ProSiebenSat.1: Nach dem kurzen Gastspiel von Michaela Tod ist bald auch für Chief Technology Officer (CTO) Nick Thexton schon wieder Schluss. Thexton kam vor nicht einmal einem Jahr nach Unterföhring.



20.02.2020 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2020 - 14:15 Uhr

Er sollte ProSiebenSat.1 technologisch "auf das nächste Level heben", das versprach zumindest CEO Max Conze, als er im März des vergangenen Jahres mit Nick Thexton einen neuen CTO vorstellte. Die Position wurde damals extra neu geschaffen. Das Signal: Der technischen Transformation des Konzerns wird eine besondere Bedeutung beigemessen. Wie das "manager magazin" nun allerdings berichtet, wird Thexton den Medienkonzern bald schon wieder verlassen.

ProSiebenSat.1 hat das am Donnerstag gegenüber DWDL.de bestätigt. Demnach wird Thexton noch das erste Halbjahr 2020 in Unterföhring bleiben, danach aber aus dem Unternehmen ausscheiden. Das sieht besonders für CEO Max Conze schlecht aus, weil er Thexton vor eben nicht einmal einem Jahr mit großen Worten geholt hatte. Ähnliches passierte auch schon mit Michaela Tod, die noch bis Sommer Co-Geschäftsführerin der Entertainment-Sparte sein wird und das Unternehmen dann verlässt. Auch sie ist eine, die von Conze geholt wurde. Dass beide hochrangigen Manager nach so kurzer Zeit schon wieder von Bord gehen, wirft kein besonders gutes Licht auf den Unternehmenslenker, der 2018 von Staubsaugerhersteller Dyson zu ProSiebenSat.1 kam.

Alteingesessene ProSiebenSat.1-Manager wie Sabine Eckhardt (Vorstand Vertrieb und Marketing) und Jan Kemper (CFO) verließen das Unternehmen bereits Anfang 2019. In Conzes erstem Jahr als CEO hat er gleich vier von fünf Vorständen verloren. Lediglich Conrad Albert ist aus dem alten ProSiebenSat.1-Vorstand noch mit dabei. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und General Counsel.

Thexton geht dem Vernehmen nach zurück nach Großbritannien. Sein Posten bei ProSiebenSat.1 wird nicht nachbesetzt. Stattdessen soll sich künftig Finanzchef Rainer Beaujean, der auch erst seit Mitte 2019 beim Konzern arbeitet, den Bereichen Tech und IT annehmen.

Teilen