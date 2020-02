Zweite "Die Heiland"-Staffel läuft ab Ende April im Ersten

© ARD/Volker Roloff

Nach dem Tod von Lisa Martinek hat sich Das Erste dazu entschlossen, seine Serie "Die Heiland" dennoch fortzusetzen. Nun gibt es einen Sendetermin für die zweite Staffel, bei der Christina Athenstädt künftig die blinde Anwältin spielen wird.



20.02.2020 - 16:08 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2020 - 16:08 Uhr

Das Erste hat die Ausstrahlung der zweiten "Die Heiland - Wir sind Anwalt"-Staffel in Aussicht gestellt. Die insgesamt sechs neuen Folgen sind ab dem 28. April immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Die Rolle der Anwältin Romy Heiland wird künftig verkörpert von Christina Athenstädt. Nach dem Tod von Lisa Martinek, die die Rolle noch in der ersten Staffel spielte, entschied sich der Sender für eine Fortsetzung mit neuer Schauspielerin.

Die erste Staffel war auf dem Serien-Sendeplatz am Dienstagabend mit durchschnittlich 4,25 Millionen Zuschauern und 14,8 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg für den Sender. An der Seite von Christina Athenstädt und Anna Fischer als Heilands eigensinnige Assistentin Ada Holländer sind in weiteren Rollen unter anderem Peggy Lukac, Rüdiger Kuhlbrodt, Peter Fieseler, Aleksandar Jovanovic, Tim Kalkhof und Rolf Kanies zu sehen. Inspiriert wurde die Serie durch die blinde Juristin Pamela Pabst, die in Berlin lebt und arbeitet. Produziert wird die Serie von Olga Film.

Teilen