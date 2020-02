Unterhaltungschef Uwe Schlindwein verlässt Sat.1

© Sat.1

Uwe Schlindwein, der vor zweieinhalb Jahren von UFA Show & Factual als Unterhaltungschef zu Sat.1 wechselte, zieht es zurück nach Köln. Sein Nachfolger Mark Land fängt seinen neuen Job in Unterföhring unterdessen bereits früher an.



21.02.2020 - 14:15 Uhr von Uwe Mantel 21.02.2020 - 14:15 Uhr

Uwe Schlindwein und ProSiebenSat.1 gehen ab Ende des Monats wieder getrennte Wege. Schlindwein war Mitte 2017 zu Sat.1 gewechselt und war dort als Senior Vice President Development & Content Strategy Show & Factual tätig - auf gut deutsch vom Sender als Unterhaltungschef bezeichnet. Dass er diesen Posten nicht auf Dauer weiter bekleiden würde, lag schon nahe, seit Sat.1 im Januar bestätigte, dass Mark Land zu Sat.1 wechselt. Der bisherige "Head of Producers" von RTL übernimmt bei Sat.1 zwar die neu geschaffene Stelle des "Senior Vice President Programm" - der Sender bezeichnete ihn aber im deutschen ebenfalls als neuen Unterhaltungschef.

Schlindwein hatte sich offenbar schon länger mit Gedanken an eine Rückkehr ins Rheinland beschäftigt und verlässt Sat.1 nun schon recht kurzfristig zum Ende des Monats. Mark Land tritt seinen neuen Posten unterdessen bereits früher als erwartet noch im Frühjahr an. Wo es Uwe Schlindwein beruflich hinzieht, will er aber noch nicht verraten. Er war vor seinem Wechsel zu Sat.1 auf Produzentenseite tätig. Als Program Director bei UFA Show & Factual verantwortete dort unter anderem so erfolgreiche Shows wie "Das Supertalent" oder "Wer weiß denn sowas?".

Bei Sat.1 steht unter anderem die Revitalisierung von "Promi Big Brother" auf seiner Habenseite, das vor seinem Antritt mit Quotenproblemen zu kämpfen hatte und zuletzt wieder zu einem der Quotenhighlights des Senders wurde. Zugleich gab es im Show-Bereich abseits der Luke-Mockridge-Shows aber auch viele Fehlschläge. "Dancing on ice" etwa konnte insbesondere in der zweiten Staffel die Erwartungen nicht erfüllen, auch ein weiterer Ausbau der "The Voice"-Marke um einen Senioren-Ableger brachte nicht den erhofften Erfolg. In den kommenden Monaten stehen nun aber noch einige Neustarts bei Sat.1 an, die unter Schlindweins Ägide entstanden sind. Große Hoffnungen legt man etwa auf "Promis unter Palmen".

