Funke One rückt Zeitungen & Zeitschriften näher zusammen

Die Funke Mediengruppe will mit dem neuen Bereich Funke One "innovative Produkte und userzentrierte Angebotsformate, die Tageszeitungen und Zeitschriften verbinden" entwickeln. Dafür holt man Christian Siebert an Bord.



21.02.2020 - 15:57 Uhr von Uwe Mantel 21.02.2020 - 15:57 Uhr

Christian Siebert baut bei der Funke Mediengruppe als Geschäftsführer den neuen Bereich Funke One auf, der die gemeinsamen Aktivitäten von Tageszeitungen und Zeitschriften des Bereichs New Business bündelt. Siebert kommt von der Digitalagentur Di Unternehmer, wo er den Bereich "New Business and Partnerships" verantwortete. Zuvor war er u.a. für die Hamburger Full Service Content-Agentur Alphabeta, die Bauer Media Group und die rtv media group tätig.

Sebastian Kadas, bislang Leiter New Business, übernimmt bei Funke One als Chief Product Officer die Produktentwicklung und Strategie. Kadas: "Ich bin froh und stolz, mit Christian Siebert den richtigen Partner gefunden zu haben, um mit uns den Weg zum erfolgreichsten Medienhaus Deutschlands zu gehen." Welche Produkte den Machern da vorschwegen, verraten sie allerdings noch nicht.

Andreas Schoo: "Mit Funke One werden wir einzigartige Produkte für unsere Zielgruppen entwickeln, die unsere volle Reichweite nutzen - regional wie national. Hierzu werden die Stärken unsere Tageszeitungen und Magazine sowie unsere zukunftsweisenden Digitalaktivitäten noch stärker verknüpft. Christian Siebert ist ein versierter Media-Manager, der uns hierbei unterstützten wird. Wir sind glücklich ihn mit an Bord zu haben." Ove Saffe: "Dieser Schritt bringt uns alle näher zusammen. Entlang unserer Kundeninteressen das Beste aus den verschiedenen Sparten in neuen Ergebnissen zu vereinen, wird uns neue Möglichkeiten eröffnen. Wir werden vollständig neuartige Produkte entwickeln."

