Gottschalk feiert im ZDF in seinen 70. Geburtstag hinein

Im Mai wird Thomas Gottschalk seinen 70. Geburtstag feiern - im Rahmen einer Live-Show aus Berlin, die vom ZDF übertragen wird. Geplant ist, dass der Entertainer mit Überraschungsgästen in seinen Geburtstag hineinfeiern wird.



23.02.2020 - 19:31 Uhr von Alexander Krei 23.02.2020 - 19:31 Uhr

Zu seinem 65. Geburtstag ließ sich Thomas Gottschalk noch im Rahmen einer Show bei RTL feiern, den 70. Geburtstag begeht der Entertainer in diesem Jahr hingegen beim ZDF. Wie der "Spiegel" berichtet, ist diesmal allerdings keine Primetime-Sendung geplant - stattdessen wird Gottschalk in seinen Geburtstag hineinfeiern. Vorgesehen ist demnach eine Live-Sendung aus Berlin, die am späten Abend beginnen und bis nach Mitternacht dauern soll.

Zu Gast werden Weggefährten und Freunde des Moderators sein. Um welche es sich dabei handelt, soll allerdings eine Überraschung sein. "Zum Siebzigsten erfüllt mir der Sender endlich den Wunsch nach einer Show, auf die ich mich weder vorbereiten muss noch kann. Man schmeißt mir eine Liveparty, und ich habe keine Ahnung, wer eingeladen wurde", bestätigte Gottschalk dem "Spiegel" und äußerte die Hoffnung, "dass ich alle Gäste kenne, die da kommen".

In den vergangenen Jahren haben sich Thomas Gottschalk und das ZDF wieder angenähert. Zuletzt stand der Entertainer etwa für eine "große 80er Show" und "50 Jahre Hitparade" vor der Kamera - Letztere soll wegen des Erfolgs in diesem Jahr neu aufgelegt werden. Für den Herbst ist außerdem eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" geplant.

