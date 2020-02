Disney+ lockt auch in Deutschland mit Frühbucherrabatt

© Walt Disney

24.02.2020 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 24.02.2020 - 09:34 Uhr

Am 24. März 2020 geht Disney+ bekanntlich in mehreren europäischen Ländern - darunter auch Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start. 6,99 Euro im Monat kostet das Abo hierzulande, alternativ gibt's auch das günstigere Jahres-Abo, das 69,99 Euro zu haben ist. Wer sich allerdings schon vor dem Start für ein solches Abo entscheidet, dem räumt Disney nochmal einen "Frühbucherrabatt" in Höhe von 10 Euro ein. Ein ähnliches Angebot hatte es auch in den USA gegeben - was dort mit dazu beigetragen hat, dem Streaming-Dienst einen starken Start zu ermöglichen. So waren dort schon nach dem ersten Tag mehr als 10 Millionen Abonnenten gezählt worden, nach rund drei Monaten lag die Zahl bei 28,5 Millionen.

Auf Dauer wird Disney+ aber natürlich nicht mit Rabatten, sondern mit seinen Inhalten punkten müssen. Hier kann der Konzern zum Start in Deutschland bereits 25 "Disney+ Originals" vorweisen, darunter etwa die Serie "The Mandalorian", "High School Musical: Das Musical: Die Serie" oder die Dokuserie "The World According to Jeff Goldblum". Auch mehrere Spielfilme wie "Togo", "Stargirl: Anders ist völlig normal" oder "Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie" sollen zu sehen sein.

