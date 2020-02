Das Erste feiert im April 40 Jahre "Verstehen Sie Spaß?"

© SWR/Wolfgang Breiteneicher

1980 ist die erste Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" im Fernsehen zu sehen gewesen, das Format wird in diesem Jahr also schon 40 Jahre alt. Das Erste hat für den April nun eine große Geburtstagsshow zum Jubiläum angekündigt.



24.02.2020 - 15:05 Uhr von Timo Niemeier 24.02.2020 - 15:05 Uhr

Das Erste wird am Samstag, den 4. April, eine große Geburtstagsshow zum 40. Jubiläum der Show "Verstehen Sie Spaß?" ausstrahlen. Wie gehabt wird die Show zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausgestrahlt und von Guido Cantz moderiert. Als Gäste bei "40 Jahre ‘Verstehen Sie Spaß?’ - Die große Geburtstagsshow" angekündigt sind bereits mit Paola Felix, Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey, Frank Elstner und Karl Dall fünf ehemalige Moderatoren der Show. Übertragen wird die Live-Show auch vom ORF und dem SRF.

Neben den Ex-Moderatoren werden sich auch andere Prominente im Studio die Ehre geben. Cantz will mit seinen Gästen in der Show natürlich auch auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken. Zu sehen gibt es unter anderem die witzigsten Einspieler der 40-jährigen Geschichte der Show. Einige Highlights aus den vergangenen Jahren wurden anlässlich des Geburtstags zudem neu gedreht. Am Ende der Jubiläumssause können die Zuschauer entscheiden, welcher Streich ihnen aus den vergangenen 40 Jahren am besten gefallen hat.

