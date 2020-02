Sat.1 holt Lukes Schul-Show Mitte April zurück

© Sat.1/Willi Weber

Mitte April kehrt Luke Mockridge mit seiner Show "Luke! Die Schule und ich" zurück ins Programm von Sat.1. Der Komiker leistete sich am heutigen Rosenmontag außerdem einen kleinen Karnevalsspaß.



24.02.2020 - 16:26 Uhr von Timo Niemeier 24.02.2020 - 16:26 Uhr

Am Rosenmontag hat Luke Mockridge auf seinem Instagram-Kanal angekündigt, ab dem 12. März eine tägliche Talkshow in Sat.1 zu moderieren. Unter dem Posting erhält der Comedian Glückwünsche für das vermeintlich neue Format. Das Problem nur: Diese Show gibt es gar nicht. Der Entertainer leistete sich zu Karneval einen kleinen Spaß mit seinen Followern - das bestätigte Sat.1 gegenüber DWDL.de. Dafür kehrt im April ein bereits bekanntes Format mit Mockridge zurück zum Sender.

So startet die neue Staffel von "Luke! Die Schule und ich" am Freitag, den 17. April. Die neuen Ausgaben der Show sind dann wie gehabt immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen. Es ist bereits der vierte Durchlauf, den Sat.1 damit ab Mitte April ausstrahlen wird. Im vergangenen Jahr kam die Show auf durchschnittlich 10,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und war damit ein schöner Erfolg für den Sender. Produziert wird das Format von Mockridges eigener Firma Lucky Pics.

Teilen