RTL-Soap "Alles was zählt" zum Weltfrauentag ohne Männer

© TVNOW/Bernd-Michael Maurer

In der kommenden Woche wird es eine besondere Folge von "Alles was zählt" zu sehen geben: Am Abend vor dem Weltfrauentag zeigt RTL eine Episode, die sich ausschließlich um die Geschichten der weiblichen Soap-Stars dreht.



26.02.2020 - 10:27 Uhr von Alexander Krei 26.02.2020 - 10:27 Uhr

Anlässlich des Weltfrauentags wird es am 8. März, dem Freitag vor dem Weltfrauentag, eine besondere Folge von "Alles was zählt" zu sehen geben. Wie RTL mitteilte, stehen für die Episode 3390 ausschließlich Schauspielerinnen vor der Kamera. "Mit der Folge zum Weltfrauentag wollen wir ein Zeichen setzen für die Gleichberechtigung", sagte Executive Producerin Katharina Katzenberger.

Und weiter: "Wir sind sehr stolz, dass wir bei allen unseren von der UFA Serial Drama produzierten täglichen Serien einen sehr hohen Frauenanteil in den Teams haben, und wir haben uns sehr über die positive Resonanz auch in unserem Haus zu dieser besonderen Folge gefreut." Bei TVNow steht die Frauentags-Episode schon von diesem Freitag an zum Abruf bereit.

"AWZ"-Produzent Damian Lott von UFA Serial Drama: "Als die Idee entstand, waren alle Beteiligten sofort mit vollem Enthusiasmus dabei. Es war uns ein besonderes Anliegen, diese Folge zu produzieren und wir sind extrem stolz auf das Ergebnis. Ich möchte mich natürlich beim ganzen Team für deren täglichen, unermüdlichen Einsatz bedanken, die Zuschauer jeden Tag so facettenreich zu unterhalten. Und besonders nochmal bei unseren Mitarbeiterinnen, die mit ihrem einmaligen Gefühl für die Geschichten jede Folge zu etwas Besonderem machen."

Aus Quotensicht ist "Alles was zählt" erfolgreich ins neue Jahr gestartet: Mit im Schnitt rund 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Januar für die Soap einer der erfolgreichsten Monate der letzten Jahre.

Teilen