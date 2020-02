Disney+ gibt "The Mandalorian"-Premiere an ProSieben

© obs/ProSieben

Das erste Highlight von Disney+ ist die Star-Wars-Serie "The Mandalorian". Um ordentlich PR fürs neue Angebot zu machen, wird man die erste Folge aber kostenfrei zeigen - und zwar im Rahmen einer Sonderprogrammierung bei ProSieben.



26.02.2020 - 10:47 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2020 - 10:47 Uhr

Am 24. März fällt nun auch in Deutschland der Startschuss für den Streamingdienst Disney+. Und über fehlende Aufmerksamkeit für den Start muss man sich bei Disney wohl keine Sorgen machen - im Vorfeld hat man nun nämlich sogar noch eine Kooperation mit ProSieben geschlossen. ProSieben wird am 22. März einen Star-Wars-Tag einlegen - und in diesem Zusammenhang wird auch die erste Folge der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" ihre Deutschland-Premiere feiern.

ProSieben zeigt die Pilotfolge am Sonntag, 22. März zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr - alle weiteren Folgen bleiben dann aber zahlenden Kunden von Disney+ vorbehalten. Star-Wars-Fans sind aber auch sonst am Sonntag bei ProSieben gut bedient: Direkt im Anschluss an "The Mandalorian" feiert nämlich um 20:50 Uhr "Star Wars: Die letzten Jedi" seine Free-TV-Premiere. Und schon am Vorabend ab 17:50 Uhr zeigt ProSieben "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück. Darin ist Thema, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer ihrem Geschäft nachgehen. Tagsüber wird ProSieben zur Einstimmung zudem bereits Star-Wars-affine Folgen von "The Big Bang Theory" zeigen.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "ProSieben ist die erste Adresse im deutschen Free-TV für alle Fans von Obi Wan und Yoda. Die Zusammenarbeit von ProSieben und der Walt Disney Company hat schon beim Disney Day und dem Marvel Day die gemeinsame Kraft unserer Marken beim Zuschauer gezeigt." Disney Chef Roger Crotti: "ProSieben ist unser langjähriger und bewährter Partner von Star Wars im deutschen Free-TV und wir freuen uns sehr, dass diese exklusive Premiere des Disney+ Originals 'The Mandalorian' zwei Tage vor dem offiziellen Start auch dort zu sehen ist."

Auch eine weitere eigentlich exklusiv Disney+ vorbehaltene Serie wird am Wochenende vor dem Start bereits im frei empfangbaren Fernsehen angeteasert: Die ersten beiden Folgen der Serie mit dem irren Titel "High School Musical: Das Musical: Die Serie" werden mehrfach am Wochenende vom 20. bis 22. März gezeigt, Episode 1 etwa am Freitag um 19:40 Uhr und 22:15 Uhr. Die zweite Folge läuft unter anderem am Samstag um 19:40 Uhr, Wiederholungen nochmal am Abend ab 22:25 Uhr und sonntags ab 15:20 Uhr. Zudem werden auch die drei "High School Musical"-Filme übers Wochenende verstreut gezeigt.

Teilen