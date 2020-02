Ex-RTL-Moderatorin Preradovic startet YouTube-Kanal

© Punkt.Preradovic

Einst moderierte Milena Preradovic bei RTL das Magazin "Punkt 12" und war Teil von "7 Tage - 7 Köpfe". Auch bei Sat.1, N24 und ServusTV war sie zu sehen. Nun feiert die Moderatorin mit einem neuen Talk-Format ihr Comeback - bei YouTube.



26.02.2020 - 11:31 Uhr von Kevin Hennings 26.02.2020 - 11:31 Uhr

Milena Preradovic steht wieder vor der Kamera - oder besser gesagt: sie sitzt: Die ehemalige "Punkt 12"-Moderatorin, die es im Laufe ihrer Karriere auch zu "7 Tage, 7 Köpfe" gezogen hat, sowie zu den Sendern Sat.1, N24 und ServusTV, tritt mit einem neuen Format in Erscheinung. "Punkt.Preradovic" heißt ihr Talk, der derzeit ausschließlich bei YouTube zu sehen ist. In Podcast-Manier möchte sie wöchentlich ein wichtiges Thema in zehn Minuten besprechen, da ihrer Meinung nach auf Social Media in den ersten fünf Sekunden entschieden wird, ob jemand dran bleiben möchte oder nicht. "Das Thema muss spannend sein und Zündstoff haben", sagt die Moderatorin.

Die erste Episode, in der der Automobil-Experte Andreas Kessler zu Gast ist, steht bereits zur Verfügung. Kessler muss zum Thema Elektromobilität folgende Frage beantworten: "Nur Blech statt Gold - Verpennen die Autobosse die Zukunft?". Ihre Sendung nimmt Preradovic aus ihrem Büro in Österreich auf, wo sie sich ihre Gäste per Video-Chat zuschalten lässt.

"Vor wenigen Jahren hätten wir hierfür noch einen TV-Sender gründen müssen", meint die Preradovic, die in letzter Zeit Moderatoren und CEOs für deren Auftritte auf der Bühne vorbereitet hat. "Heute reicht mir die Laptop-Kamera in meinem Büro. Selbst die Regie steuert sich über eine App." In der zweiten Ausgabe von "Punkt.Preradovic" soll es um das Thema Lebensversicherungen gehen.

"Ich habe keine Angst vor einem Shitstorm", so die heute 57-Jährige zu ihrem Comeback. "Ich freue mich riesig auf den Neustart und neues Publikum. Wenn das Format gut ankommt, könnte ich mir perspektivisch auch einen täglichen Chat vorstellen. Der User wird entscheiden."

