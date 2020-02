Servus TV bringt "Name der Rose" zu Ostern ins Free-TV

© Fabio Lovino

Im vergangenen Jahr feierte die serielle Umsetzung von Umberto Ecos "Der Name der Rose" ihre Deutschlandpremiere bei Sky, nun kommt sie ins Free-TV. Servus TV wird alle Folgen in einer Event-Programmierung zu Ostern zeigen.



26.02.2020 - 11:30 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2020 - 11:30 Uhr

"Der Name der Rose" feiert über die Ostertage seine Free-TV-Premiere in Deutschland bei Servus TV. Die achtteilige Serie basiert auf Umberto Ecos gleichnamiger Literaturvorlage und war hierzulande im vergangenen Jahr schon bei Sky zu sehen gewesen. Servus TV programmiert sie nun als Osterevent und zeigt von Karfreitag bis zum Ostermontag jeden Tag zwei Folgen ab 20:15 Uhr.

In der Serie schlüpft John Turturro in die Rolle des Mönchs William von Baskerville, der gemeinsam mit seinem Gehilfen Adson von Melk (Damian Hardung) ein einsam gelegenes Kloster in den Alpen erreicht. Dort werden die beiden in eine Mordserie verwickelt, die die Klostergemeinschaft erschüttert. Da Baskerville über detektivischen Spürsinn verfügt, versucht er gemeinsam mit seinem Gehilfen, das Geheimnis zu lüften. Dabei droht den beiden aber nicht nur vom Mörder Gefahr: Baskerville gerät auch ins Visier des Inquisitors Bernado Gui (Rupert Everett), der Kritiker des Papstes ohne Gnade verfolgt.

