Führungsspitze der "Mopo" muss offenbar gehen

© Hamburger Morgenpost

Nach dem angekündigten Verkauf der "Hamburger Morgenpost" an den Xing-Manager Arist von Harpe müssen Chefredakteur Frank Niggemeier und sein Stellvertreter offenbar gehen. Auch die Verlagsleiterin hat im Haus wohl keine Zukunft mehr.



27.02.2020 - 08:22 Uhr von Alexander Krei 27.02.2020 - 08:22 Uhr

Nach dem Verkauf an den DIgital-Unternehmer Arist von Harpe steht die "Hamburger Morgenpost" offenbar vor einem Führungswechsel. Wie die "taz" berichtet, müssen Chefredakteur Frank Niggemeier, sein Stellvertreter Alexander Krug und Verlagsleiterin Susan Molzow gehen. Molzow war selbst an einem Kauf der "Mopo" interessiert - ihren Platz will von Harpe künftig offenbar höchstpersönlich übernehmen.

Als neuer Chefredakteur soll laut "taz" Maik Koltermann fungieren, der bis Sommer vergangenen Jahres als Vize-Chefredakteur bei der "Mopo" tätig war und das Blatt im Streit verlassen hatte. Eine offizielle Bestätigung für die Personalien steht noch aus. Dem Bericht zufolge soll die Belegschaft voraussichtlich am Montag darüber informiert werden, zwei Tage nach der offiziellen Übernahme.

Anfang Februar war bekannt geworden, dass DuMont die "Hamburger Morgenpost" an den Xing-Manager Arist von Harpe verkauft. Er wolle die Zeitung neu aufstellen und ihr eine "langfristige Perspektive" geben, hieß es. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Teilen