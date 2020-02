Propagate und Constantin Entertainment kooperieren

© Constantin Entertainment, Propagate

Die von Ben Silverman und Howard Owens gegründete Produktions- und Vertriebsfirma Propagate und Constantin Entertainment wollen gemeinsam Entertainment-Programme entwickeln und haben einen First-Look-Deal geschlossen



27.02.2020 - 10:32 Uhr von Uwe Mantel 27.02.2020 - 10:32 Uhr

Die beiden Produktionsfirmen Constantin Entertainment mit Sitz in München und die US-Produktions- und Vertriebsfirma Propagate gehen eine Partnerschaft ein. Man wolle künftig genre- und formatübergreifend Entertainment-Programme entwickeln und produzieren und habe einen gegenseitigen First-Look-Deal geschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Jochen Köstler, Geschäftsführer Constantin Entertainment: "Propagate ist mit seinem starken und stetig wachsenden Inhalte- und Rechtekatalog sowie dem beeindruckenden Entwicklungs- und Kreativteam der ideale Partner für Constantin Entertainment. Viele Produktionen stehen unmittelbar bevor und das Produktionsvolumen steigt stetig, so dass ich mich sehr freue, unseren Kunden eine Vielzahl der großartigen Formate anbieten zu können." Cyrus Farrokh, International President Propagate: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Constantin Entertainment, einem der großen unabhängigen kreativen Produktionshäuser in Europa. Unsere Partnerschaft bietet beiden Unternehmen eine Fülle an Möglichkeiten über alle Genres und Formate hinweg."

Propagate war 2015 von Ben Silverman und Howard T. Owens gegründet worden. Die beiden standen hinter Serien und Formaten wie "The Office", "Ugly Betty" und "MasterChef", Silverman war einst Entertainment-Boss von NBC und gründete Electus, Owens war Präsident des National Geographic Channels. Zu Propagates gehören die Serie "Jane the Virgin", "die Show "Moment of Turth", die Edutainment-Serie "Adam Ruins Everything", die Gameshow "Bet on Your Baby" und die Abenteuer-Show "Running Wild with Bear Grylls". Constantin Entertainment produziert beispielsweise "Genial daneben", "Shopping Queen" und "Darf er das - Die Chris Tall Show", zudem arbeitet man beispielsweise derzeit an "Milf or Missy", der ersten Reality-Show von Joyn und produziert auch in zahlreichen anderen Ländern außerhalb Deutschlands.

Teilen