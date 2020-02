"Rosins Restaurants" meldet sich im März zurück

© kabel eins

Sternekoch Frank Rosin wird sich ab März wieder hilfsbedürftigen Gastronomen annehmen. Kabel Eins hat jetzt eine neue Staffel von "Rosins Restaurants" angekündigt. Aber auch Bruce Willis wird eine große Rolle im Programm spielen.



27.02.2020 - 12:02 Uhr von Alexander Krei 27.02.2020 - 12:02 Uhr

Auch wenn das Interesse an "Rosins Restaurants" zuletzt nachgelassen hat und weniger als eine Million Zuschauer einschalteten, baut Kabel Eins auch weiterhin auf die Dokusoap mit Frank Rosin. Jetzt hat der Privatsender eine neue Staffel des Formats angekündigt: Ab dem 19. März gibt es "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" wieder donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen.

Zum Auftakt der neuen Staffel zieht es Rosin in das Restaurant "Amore Mio" In Collenberg in Unterfranken, wo sich der Italiener Salvatore Balbo einen Herzenswunsch erfüllen wollte. Statt italienischem Flair und Gerichten à la Mamma gibt es hier jedoch Fertig-Burger und wilde Kreationen wie "Pizza Schalke" - klar, dass der Profi hier einschreiten muss. Produziert wird "Rosins Restaurants" von Redseven Entertainment.

An den Tagen zuvor setzt Kabel Eins derweil voll auf Bruce Willis: So zeigt der Sender am Montag, den 16. März um 20:15 Uhr den Spielfilm "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben", gefolgt von der "Bruce Willis Story" in Erstausstrahlung. An den beiden darauffolgenden Tagen gibt es außerdem "Das fünfte Element" und "16 Blocks" mit Willis in der Hauptrolle zu sehen.

