Neue Vox-Reihe und noch ein Print-Magazin für Kretschmer

Im Herbst wird Guido Maria Kretschmer zusätzlich zu den "Shopping Queens" bei Vox auch noch nach der "Deko Queen" suchen. Passend dazu bringt Gruner+Jahr noch ein Print-Magazin auf den Markt - für Kretschmer ist es bereits Nummer zwei.



27.02.2020 - 14:38 Uhr von Alexander Krei 27.02.2020 - 14:38 Uhr

Seit acht Jahren sorgt Guido Maria Kretschmer mit "Shopping Queen" nun schon für schöne Quoten-Erfolge im Nachmittagsprogramm von Vox. Jetzt bekommt der Designer mal wieder ein neues Format - und das scheint in der Mediengruppe RTL groß angelegt zu sein. Im Herbst soll "Guidos Deko Queen" bei Vox an den Start gehen. Die Sendung wird, anders als "Shopping Queen", nicht von Constantin Entertainment produziert, sondern von RTL Studios.

Passend dazu soll Gruner+Jahr auch noch ein gleichnamiges Wohn- und Lifestyle-Magazin auf den Markt bringen. Nach "Guido" ist das dann schon Kretschmers zweites Print-Projekt. Verantwortlich für das neue Magazin ist ein Team um "Schöner wohnen"-Chefredakteurin Bettina Billerbeck. Kretschmer übernimmt die Funktion des Editor-at-Large.

In der Sendung steht freilich der Wettbewerb im Vordergrund: Wie auch in seiner Styling-Doku vergibt Guido Maria Kretschmer pro Folge ein Motto. Zwei Kandidatinnen müssen daraufhin im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das Thema am besten umsetzt. "Bei 'Shopping Queen' habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen - mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf", sagt Kretschmer über seine neue Show. "Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben."

Auf welchem Sendeplatz "Guidos Deko Queen" gesucht wird, ist noch nicht bekannt. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte sich Vox zunächst nicht in die Karten blicken lassen, ob es sich dabei um ein tägliches oder doch wöchentliches Format handelt.

