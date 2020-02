RTL mit Coronavirus-Special, aber ohne Eintracht-Spiel

© RTL

RTL schiebt um 20:15 Uhr ein "RTL aktuell Spezial" über die Ausbreitung des Coronavirus ein. Eigentlich sollte das Eintracht-Spiel laufen - das wegen einer Orkanwarnung aber abgesagt wurde. Stattdessen setzt man auf Serien.



27.02.2020 - 15:07 Uhr von Uwe Mantel

RTL muss sein Programm am Donnerstagabend umplanen - und zwar deutlich stärker als zunächst erwartet. Zunächst kündigte RTL für 20:15 Uhr ein 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" an, in dem es um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland gehen wird. Peter Kloeppel wird darin unter anderem auch mit Virologen sprechen, die über den aktuellen Stand der Entwicklung eines Impfstoffs berichten, Experten aus der Politik sollen die Strategie der Bundesregierung zur Eindämmung erläutern, zudem geht es um konkrete arbeitsrechtliche Fragen und Tipps, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann.

Die Vorberichterstattung zur eigentlich beplanten Übertragung der Europa-League-Partie zwischen dem FC Salzburg und Eintracht Frankfurt sollte sich dadurch auf 20:30 Uhr verschieben - doch nun wurde die Partie kurzfristig wegen einer Orkanwarnung abgesagt. Einen Nachholtermin gibt's noch nicht, allerdings geht es schon in 2 Wochen mit dem Achtelfinale weiter, daher dürfte es recht kurzfristig so weit sein.

Am heutigen Abend schwenkt RTL nun stattdessen auf sein reguläres Programm um und zeigt somit seine Serien "Der Lehrer", "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" und "Schwester, Schwester - Hier liegen Sei richtig". Dabei will RTL auf Erstausstrahlungen setzen, zieht also die für kommende Woche geplanten Episoden um eine Woche vor.

