"The Flash" geht Ende März bei ProSieben Maxx weiter

Ab Ende März geht bei ProSieben Maxx die sechste Staffel von "The Flash" an den Start. Der Sender zeigt die Superhelden-Serie, die ursprünglich mal bei ProSieben zu sehen war, zur besten Sendezeit. Eine siebte Staffel wurde bereits beschlossen.



27.02.2020 - 16:02 Uhr von Alexander Krei 27.02.2020 - 16:02 Uhr

Die sechste Staffel der Superhelden-Serie "The Flash" wird Ende März bei ProSieben Maxx anlaufen. Der Sender zeigt die neuen Folgen ab dem 30. März jeweils montags um 20:15 Uhr, wie ein Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Die ersten Staffeln waren noch bei ProSieben zu sehen, ehe die Serie schließlich an den kleinen Spartensender weitergereicht wurde.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die fünfte Stafel bei ProSieben im Schnitt 160.000 Zuschauer und knapp 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, war also ein solider Erfolg für den Kanal. Nachschub steht zudem schon bereit: Der US-Sender TheCW hat eine siebte Staffel von "The Flash" bereits angekündigt, mit deren Ausstrahlung im Herbst zu rechnen ist.

